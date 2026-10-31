Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 10:51h.

El defensa reconoce la personalidad del técnico interino

Monchi explica las formas del despido de Manolo González y el hándicap de Eder Sarabia: "Un hijo de tu madre"

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"Entrenador nuevo, victoria segura". El RCD Espanyol elevó a la máxima potencia el mito futbolístico con un técnico interino y de la casa asaltando un estadio de Champions. Tras una eliminación caótica en la Copa del Rey y el doloroso despido de Manolo González, Sergio García agarró el toro por los cuernos y trasladó las dudas al Villarreal CF con un triunfo por la mínima.

Con Eder Sarabia presente en uno de los palcos del feudo groguet, el entrenador interino sacó adelante un choque de máxima dificultad con mucha personalidad y con su sello personal muy claro desde el principio.

El toque de atención de Sergio García y la respuesta de Leandro Cabrera

Así lo reconoció el héroe del encuentro ante los micrófonos de Movistar Plus. Leandro Cabrera, autor del gol, reconoció que Sergio García dio un toque de atención en el vestuario perico. La convocatoria ya arrojaba pistas de la intención del exfutbolista, pero su apuesta inicial ante el Villarreal lo acabó confirmando.

Pesos pesados en casa; canteranos en el once titular. Cabrera no ocultó que la decisión de Sergio García dejó un mensaje de suma importancia en el vestuario: "Obviamente creo que no es sorpresa de nadie que hubo decisiones que sorprendieron. Fueron ellos los que se quedaron en Barcelona (los descartes), pero podríamos haber sido otros, sinceramente. Creo que fue un toque de atención que lo terminaron pagando ellos, pero era para todos".

El agradecimiento de Eder Sarabia en el Espanyol

El flamante entrenador espanyolista, muy asiduo en las redes sociales, reaccionó al triunfo de su nuevo equipo a través de su perfil oficial en X (anteriormente Twitter). Eder Sarabia destacó el trabajo de Sergio García con una imagen suya y una frase que ponía en valor el gran triunfo cosechado en La Cerámica: "Victoria muy importante y de enorme mérito. Gran trabajo de Sergio y de todo el equipo".