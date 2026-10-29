Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 15:09h.

El presentador de ElDesmarque vaticina más disculpas

El Real Madrid toma partido en la polémica entre Kylian Mbappé y China: "Por los millones de aficionados"

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Sigue el lío. Ni las disculpas de LALIGA, ni las de Kylian Mbappé ni las del propio Real Madrid. Nada le vale a China para levantar el veto a la estrella blanca tras su comentario por el manido meme del dictador. Un asunto que Manu Carreño vaticina que va para largo. En su último editorial para ElDesmarque, el afamado presentador se posiciona.

Este fue el editorial al completo de Manu Carreño: "Madre mía lo que está dando de sí el meme y la broma de Mbappé y su comentario sobre el dictador chino. Ha pedido perdón LALIGA, Tebas en persona. Pidió disculpas también el futbolista, Kylian Mbappé, e incluso ayer, un día después, el Real Madrid. Pero nada de esto le vale al gobierno chino, de momento, no levanta el castigo. ¿Hasta cuando van a tener que seguir plegándose a China por ese comentario de Mbappé? Tampoco mintió. Pero tranquilos, porque si hay que pedir más disculpas, se pedirán. Aquí todo es cuestión de pasta, y por la pasta, lo que haga falta".

Puedes ver el editorial al completo de Manu Carreño en la parte superior de esta noticia.