Enésimo error del portero, que sirvió en bandeja el 0-1 a Osasuna

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Leo Román la vuelve a liar. El portero más caro de la historia del RC Deportivo de A Coruña ha vuelto a cometer un grave error en el partido ante CA Osasuna, disputado este lunes en Riazor. Un error que ha provocado las críticas de la hinchada no sólo a través de las redes sociales, sino incluso desde las gradas del estadio deportivista.

Fue a los 32 minutos cuando el meta, cuyo aterrizaje en La Coruña costó nada menos que 9 millones de euros, cometió un error que costó muy caro a los suyos. El Dépor había salido de maravilla y sólo Sergio Herrera mantenía el resultado gafas en el marcador cuando el portero regaló la pelota de manera incomprensible a un jugador rival.

Con el esférico en los pies, sin oposición, Leo buscó un pase raso a Mario Soriano, pero en su lugar le entregó el esférico a Dubasin. El delantero se la dio rápidamente a Moi Gómez, quien se la dio de primeras a Ante Budimir para fusilar la portería local de Riazor.

Leo Román, foco de críticas entre la afición del Deportivo

El problema con el guardameta es que son varios los errores de esta índole que ha cometido en estas primeras jornadas de campeonato. Y esos errores cuestan puntos muy valiosos. Esta nueva pifia provocó, además, algunos pitos desde la grada cuando tocó la pelota, así como una lluvia de críticas a través de las redes sociales.

Hasta la fecha, Leo Román ha sido titular en todos los partidos ligueros del Dépor en este inicio de curso. El portero todavía no ha sido capaz de dejar su portería a cero ni una sola vez en 11 jornadas, contando ya con el duelo ante Osasuna, encajando 13 goles en los diez primeros encuentros. Su bajo rendimiento ha provocado ya un debate entre la afición de Riazor, que empieza a mirar también al banquillo en busca de decisiones contundentes bajo palos.