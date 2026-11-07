Uno por uno y notas del Deportivo ante el Espanyol con Leo Román en modo estelar y dos suspensos

Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 18:14h.

Así jugaron los futbolistas de Antonio Hidalgo en su empate ante el conjunto perico

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El Deportivo de A Coruña empató a cero en el partido frente al RCD Espanyol correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los futbolistas de Antonio Hidalgo sobre el césped del RCDE Stadium.

Leo Román (8): Varias paradas de mérito para mantener con vida y dentro del partido al Dépor en todo momento. Decisivo.

Adrià Alti (7): Muy enfocado en defender, siempre pendiente del carrilero rival, Santiago.

José María Giménez (7): Partido de apagafuegos total,

Miguel Loureiro (8): Imperial en defensa, defendiendo tanto en área como en la anticipación. Buena lectura y defensiva y varias acciones salvadoras.

Giacomo Quagliata (6): Sufrió bastante con Dolan a su espalda, aunque en ataque se incorporó en varias ocasiones.

Lorenzo Amatucci (7): Tuvo que defender muchísimo, aunque dejó alguna arrancada y pases en profundidad para intentar que el Deportivo atacara alguna vez.

Mario Soriano (7): Otro que estuvo mayormente implicado en defensa. Ofreciéndose constantemente un escalón más arriba para intentar que el Dépor atacase, pero apenas creó ocasiones.

David Mella (4): Completamente desaparecido, sigue sin haber consumado su salto a Primera división.

Luismi Cruz (5): Dejó alguna jugada de peligro por pura calidad, pero poquita cosa. Hidalgo le quitó en el descanso.

Yeremay Hernández (3): Nuevamente desaparecido Tras una buena racha de partidos, volvió a perderse y esconderse cuando su equipo le necesitaba para intimidar al contragolpe. Sustituido al descanso.

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Bil Nsongo (6): Se hartó de correr, de pelear con los centrales rivales y de tirar desmarques tanto hacia fuera como hacia dentro. Sus compañeros no le encontraron en situación de gol.

Las notas de los suplentes del Deportivo ante el Espanyol

Diego Villares (7): El cambio estaba bien tirado para intentar pelear el balón, pero también pasó más rato defendiendo en área propia y corriendo detrás del balón que con él en los pies. Eso sí, salvó una ocasión clara de casi gol en el minuto 90.

Pierre-Emerick Aubameyang (5): Tiró algún desmarque y trató de pedir el balón tanto en caídas a banda como en el apoyo, pero poca cosa.

Adama Traoré (5): Dejó un par de jugadas que, sin llegar a ser de peligro, al menos hicieron que el Deportivo volviera a transitar el campo rival.

Marc Casadó (5): Jugó con criterio en los minutos que tuvo y también se fajó en tareas defensivas.

Riki Rodríguez (-): Jugó muy pocos minutos. Sin calificar.