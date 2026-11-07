Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 18:55h.

El técnico deportivista elogia al portero, que dejó varias paradas: "Necesitaba un partido así"

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Antonio Hidalgo ha comparecido tras el empate del Deportivo de A Coruña frente al RCD Espanyol. El conjunto perico logró su primera portería a cero en toda la temporada, lo que sirvió al técnico para reforzar a Leo Román, quien cuajó un partidazo cuando venía de varios errores importantes que costaron goles en contra al conjunto deportivista. Del mismo modo, justificó el mal partido de Yeremay Hernández, sustituido al descanso. A continuación, sus palabras en el micrófono de DAZN LALIGA.

Valoración del partido y la portería a cero: "Sí, es una evidencia que no ha sido nuestro mejor partido, especialmente en la primera parte. Con algún desajuste, sobre todo en la presión. Estábamos yendo altos, a pares, estábamos perdiendo duelos. Luego hemos introducido un par de cambios en la segunda parte y ahí sí que hemos estado un poco más cómodos. No estábamos finos, no era nuestro día. Evidentemente, es nuestra primera portería a cero. No encajar nos daba mínimo un punto, lo sabíamos. Yo creo que también va a reforzar a Leo. Para él es bueno, después de las últimas situaciones que viene teniendo le va a dar mucha mora. Ahora viene el parón, necesitamos recargar pilas y recuperar a jugadores que han entrado después de lesión, como Auba o como Marc. También jugadores que desde el lunes han acumulado muchos minutos, y creo que eso va a ser muy positivo".

La generosidad del equipo en defensa: "Sabemos que tenemos jugadores de mucho talento, pero también jugadores con mucha atención y mucho compromiso que nos dan mucho trabajo. La situación de Villares nos ha ajustado muchísimo en la segunda parte a la hora de saltar a la presión. Tiene piernas para soportar muchas de esas situaciones.

El partidazo de Leo Román con varias paradas estelares: "Leo necesitaba un partido así. Todos sabemos, los que estamos con él en el día a día, el talento que tiene. Es una evidencia que uno como entrenador tiene que tomar decisiones. Una vez que pasan uno acierta o no, pero contento por Leo. Contento por el punto, porque no es un sitio fácil para venir y puntuar. Ahora a descansar un poco".

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El mal partido de Yeremay Hernández: "Sí, bueno, son situaciones que tenemos que ajustar. Nos estaba costando en la primera línea de presión. Yere viene de un proceso de gastronteritis los últimos dos días y no se encontraba bien. Luismi tenía tarjeta, teníamos que seguir once siempre dentro del campo, y hemos estado más cómodos. Evidentemente, con balón tendríamos que haber hecho mucho más. Al final son diferentes partidos los que te vas encontrando. Lo importante es sumar".