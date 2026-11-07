Uno por uno del Athletic Club en su empate ante Osasuna, con muchas dudas en defensa

Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 20:32h.

Reparto de puntos ante Osasuna y Athletic, en un final agónico

Raphinha recibe el cariño y las bromas de Hansi Flick, que celebra dos regresos en el Barça

Compartir







El Athletic Club se marcha de El Sadar con un punto que sabe a poco. Los rojiblancos tuvieron momentos para llevarse el derbi y encontraron en Nico Williams a su principal argumento ofensivo. El extremo abrió el marcador con una acción decisiva, pero el equipo no consiguió proteger su ventaja y Osasuna terminó rescatando un empate gracias a Alejandro Catena. Los leones dejaron destellos de calidad, aunque también la sensación de haber desperdiciado una buena oportunidad para sumar tres puntos. Un punto que suma, pero dos que vuelan.

Las notas del Athletic Club en El Sadar

Unai Simón: 6. Fiable. Respondió cuando Osasuna consiguió acercarse con peligro y mantuvo al equipo en el partido.

Respondió cuando Osasuna consiguió acercarse con peligro y mantuvo al equipo en el partido. Hugo Rincón: 6. Voluntarioso. Intentó dar profundidad por la banda derecha y se incorporó al ataque con criterio.

Intentó dar profundidad por la banda derecha y se incorporó al ataque con criterio. Dani Vivian: 6. Contundente. Cumplió en los duelos y estuvo atento a las amenazas de Osasuna.

Cumplió en los duelos y estuvo atento a las amenazas de Osasuna. Aymeric Laporte: 6. Sobrio. Aportó experiencia y buena salida de balón, se mostró serio en líneas generales.

Aportó experiencia y buena salida de balón, se mostró serio en líneas generales. Yuri Berchiche :6. Incisivo. Buscó incorporarse al ataque y tuvo una buena ocasión de cabeza antes del descanso, pero se encontró con la respuesta del guardameta.

Buscó incorporarse al ataque y tuvo una buena ocasión de cabeza antes del descanso, pero se encontró con la respuesta del guardameta. Peio Canales: 6 Cumplidor. Tuvo personalidad para participar en la construcción del juego y ofrecerse constantemente en el centro del campo.

Tuvo personalidad para participar en la construcción del juego y ofrecerse constantemente en el centro del campo. Beñat Gerenabarrena: 6. Trabajador. Cumplió en el esfuerzo y trató de dar equilibrio al centro del campo, pero sufrió para imponerse en una zona de mucha disputa.

Cumplió en el esfuerzo y trató de dar equilibrio al centro del campo, pero sufrió para imponerse en una zona de mucha disputa. Álex Berenguer: 7. Peligroso. Fue uno de los futbolistas más activos del Athletic. Estrelló un disparo en el palo y generó situaciones de peligro.

Fue uno de los futbolistas más activos del Athletic. Estrelló un disparo en el palo y generó situaciones de peligro. Robert Navarro: 5. Intermitente. Tuvo algunos destellos y participó en la circulación ofensiva, pero le faltó continuidad para convertirse en un jugador realmente desequilibrante para su equipo.

Tuvo algunos destellos y participó en la circulación ofensiva, pero le faltó continuidad para convertirse en un jugador realmente desequilibrante para su equipo. Nico Williams: 8. Decisivo. Volvió a demostrar que tiene algo diferente. Fue un quebradero de cabeza para la defensa de Osasuna con su velocidad y capacidad para encarar, y además tuvo el premio del gol.

Volvió a demostrar que tiene algo diferente. Fue un quebradero de cabeza para la defensa de Osasuna con su velocidad y capacidad para encarar, y además tuvo el premio del gol. Iñaki Williams: 5'5. Desaparecido. Le costó encontrar espacios y aprovechar su velocidad.

También jugaron: Ohian Sancet (6'5), Íñigo Ruiz de Galarreta (5'5), Johaneko (6) y Beñat Prados (5).