Alberto Cercós García 08 NOV 2026 - 15:17h.

El central del Athletic no ha querido perderse la cita en el Bernabéu

Cincinnati Bengals o Atlanta Falcons, con quién ir en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu

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El Santiago Bernabéu vuelve a vestirse de fútbol americano este domingo con el Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons, y su transformación no ha dejado indiferente a Aymeric Laporte. El central ha acudido al segundo partido oficial de la NFL en España y ha compartido con ElDesmarque sus impresiones. Las líneas del terreno de juego han sido lo primero que le ha sorprendido, con una puesta en escena muy distinta. "A primera vista, las líneas, desde luego. Impresiona", reconocía el internacional español.

Laporte admite que no es un gran seguidor del fútbol americano, pero afronta la cita con curiosidad. "Es la primera vez que veo NFL en directo y no soy muy aficionado a estos partidos, pero pinta muy bien", explicaba. El defensa recordó su paso por otro evento celebrado en la capital, el Gran Premio de Fórmula 1, y destacó el atractivo de estas citas multitudinarias. "También vine a la Fórmula 1 y estos eventos molan un montón, nos gusta a todos los que estamos aquí. Ha venido muchísima gente y vamos a disfrutar la experiencia", apuntaba. El ambiente confirma la expectación por un duelo que vuelve a situar al estadio madridista en el escaparate internacional.

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Con la mirada puesta en la Selección española

El futbolista incluso desveló que Ferran se había puesto en contacto con él mientras se encontraba en el estadio: "Me acaba de escribir Ferran, que está por aquí". Una anécdota más de una jornada que reúne a deportistas y aficionados de distintos ámbitos.

Laporte también quiso subrayar la importancia de cada compromiso, tanto con el club como con la selección, y dejó clara la ambición del grupo español con la Nations League a la vuelta de la esquina: "Siempre todos los partidos son importantes, sea con la selección o con el club, con quien juegues. A ver si nos clasificamos como primeros. Es la única ambición; a nosotros nos gusta ganar todo, así que intentaremos hacerlo".