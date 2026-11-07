Agencia EFE 07 NOV 2026 - 09:02h.

Los Bengals llegan a Madrid aupados por sus dos estrellas

La espina de Joe Burrow por el partido que le hubiera gustado ver en España

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Once personas fallecieron y 26 resultaron heridas el 3 de diciembre de 1979 en Cincinnati. El legendario grupo The Who dio un concierto, en el tramo estadounidense de su gira mundial -la primera tras la muerte de Keith Moon, su no menos mítico baterista- en esa localidad de Ohio. Cuando al sonar una de sus canciones por megafonía parecía que el show empezaba antes de tiempo, y con sólo dos puertas del recinto abiertas, se produjo una avalancha que derivó en ese catastrófico desenlace (por Adrián R. Huber).

El trágico concierto del grupo liderado por Roger Daltrey y Pete Townshend -que hasta el final del mismo no fueron informados de lo acontecido- tuvo lugar en el Riverfront Coliseum, ‘multiusos’ situado, a orillas del río Ohio -frontera natural de ese estado y del de Kentucky-, justo enfrente del Riverfront Stadium. Hogar deportivo, entonces, de las dos grandes entidades deportivas de Cincinnati; los Reds (equipo de beisbol) y los Bengals (fútbol americano).

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Marcados por esa tragedia y hasta cierto punto obsesionados con la música de los Who -que sonaba de forma casi permanente en el 'radio cassette' de sus coches- los jóvenes de la ciudad, que ahora peinan canas, crecían al tiempo que se producía la eclosión de los Bengals; hasta entonces siempre a la sombra de los Reds, que en 1976 habían repetido la victoria del año anterior en las ‘World Series’, la gran final del béisbol profesional estadounidense; que les dio el tercero de los cuatro títulos que lucen en su palmarés.

Los años 80 coinciden con la edad de oro de los Bengals, que deben su nombre a los tigres de Bengala que por aquel entonces se habían convertido en la seña de identidad del zoo de Cincinnati y serán los rivales de los Atlanta Falcons el próximo domingo en el que será el segundo partido en toda la historia de la NFL que se dispute en España. Al igual que el año pasado, en el madrileño estadio Santiago Bernabeu.

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A partir de ese momento, los nombres del 'quarterback' -organizador del juego de ataque- Ken Anderson, el ‘wide receiver’ -receptor- Cris Collinsworth o el ‘running back’-corredor- Pete Johnson comenzaron a ser casi tan venerados en Cincinnati como los de Pete Rose, Joe Morgan o el cubano Tony Perez, algunos de los héroes de los gloriosos Reds.

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Durante esa década, los Bengals jugaron dos veces la Superbowl, la gran final de la liga profesional del fútbol americano. Pero tanto en la que se jugó en enero del 82, en Pontiac (Michigan) -en la que Diana Ross entonó el himno nacional- como la que tuvo lugar en Miami en enero del 89 -en la que lo hizo Billy Joel- se toparon con los San Francisco 49ers del irrepetible Joe Montana: el estelar quarterback que guió al equipo californiano hacia la consecución de los cuatro primeros de sus cinco títulos. El primero y el tercero de ellos, con tanteos apretados, ante Cincinnati.

No importa que Anderson fuese el MVP la temporada de su primera gran final (26-21) -cuyo jugador más valioso fue Montana-, ni que ese galardón recayese en Boomer Esianson, el siguiente gran quarterback de los Bengals, el curso que derivó en la segunda (20-16) -con Jerry Rice, que ya se había convertido en el principal socio de ‘Joe Cool’, con el galardón de mejor jugador, en la primera de las tres finales que ganó-. Cincinnati había pegado dos tiros a la escuadra, pero la gloria se la llevaron los 49ers.

El citado Collinsworth, el 'guard' (línea ofensiva) Max Montoya, el 'kicker' (pateador) Tim Breach, el ala defensivo Eddie Edwards y el quarterback reserva Turk Schonert, así como el linebacker (apoyador) Reggie Williams y el inolvidable Anthony Muñoz, 'tackle' ofensivo -miembro del Salón de la Fama- son los únicos jugadores de los Bengals presentes en aquellas dos finales.

Joe Burrow y Ja'marr Chaee lideran a los nuevos Bengals

Desde entonces y hasta la llegada de sus nuevas dos figuras, el quarterback Joe Burrow y el 'wide reciever' Ja’marr Chase, el equipo no volvió a brillar. Sólo nueve veces en los ‘play off’ en 26 años y salvo una vez siempre eliminados en primera ronda, la suerte del equipo empezó a cambiar con la llegada de la que ahora es una de las mejores parejas de la Liga.

Burrow y Chase ya habían sobresalido en su etapa universitaria, en la que ganaron con Lousiana State (LSU) el torneo de la NCAA, en cuya final de 2020 derrotaron -siendo las estrellas del partido- a Clemson, liderada entonces por Trevor Lawrence, actual ‘QB’ de los Jacksonville Jaguars.

Burrow coronó una temporada histórica con el Trofeo Heisman, que galardona al mejor jugador universitario; y fue elegido poco después, con el número uno del ‘draft’, por la franquicia de Cincinnati, que, gracias al sistema de compensación de las grandes ligas norteamericanas, se consoló de esa forma por los malos resultados obtenidos.

Ja’marr -tres años más joven que Joey-, que no compitió en 'college' la campaña 2020 (por miedo a contraer el covid-19), renunció al cuarto año universitario; y en el draft de 2021 fue elegido con el número 5 por los Bengals.

En la segunda temporada de Burrow, la primera de Chase y la tercera de su actual entrenador, Zac Taylor, los Bengals frenaron a los dominantes Kansas City Chiefs de Patick Mahomes y Travis Kelce, a los que derrotaron (27-24) en la final de su conferencia (AFC).

Eso, justo antes de jugar su tercera Superbowl, en la que chocaron contra otro equipo de California, los Rams de Los Ángeles -liderados por Matthew Stafford-, y que perdieron, de nuevo, por un estrecho margen (23-20).

Desde entonces, convertido en una alternativa de poder, el equipo de Cincinnati, que el primer año de este milenio se trasladó de Riverfront a su actual sede, el Paycor Stadium -previamente, Paul Brown- (los Reds juegan en el Great American Ball Park), ha sufrido una excesiva dependencia de sus dos astros y ciertas carencias en defensa. Motivo por el cuál este año le cedieron una elección de primera ronda del draft a los New York Giants para fichar a Dexter Lawrence y fortalecer el que había sido su principal punto débil.

Tras doblegar el pasado fin de semana, en casa, a los Tennesse Titans (43-36), los Bengals -que en el Bernabéu jugarán como ‘visitantes’- elevaron a 5-2 su balance de triunfos y derrotas.

Una nueva victoria, este domingo y en Madrid, ante los Falcons del quarterback Michael Penix jr. y de Bijan Robinson, al que no pocos consideran el mejor ‘running back’ de la liga, confirmarían que los Bengals vuelven a ser, efectivamente, aspirantes a ese ansiado anillo.