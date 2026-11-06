La espina de Joe Burrow por el partido que le hubiera gustado ver en España

Alberto Cercós García 06 NOV 2026 - 19:31h.

Joe Burrow habla desde Madrid de qué partido de Primera División le encantaría ver en directo

Así se prepara el Santiago Bernabéu para convertirse en un campo NFL por segunda vez para el NFL Madrid Game 2026

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Joe Burrow, 'quarterback' estelar de los Cincinnati Bengals, que se enfrentarán el próximo domingo a los Atlanta Falcons en el madrileño estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, declaró este viernes, después del segundo entrenamiento de su equipo en suelo español, que tienen "que mejorar mucho si" quieren "ganar la Superbowl, pero "que tiene capacidad "para hacerlo". "Aún no hemos demostrado que nos mereceríamos ganar la Superbowl. Queda mucha temporada por delante y tenemos que mejorar mucho todavía si queremos ganarla", declaró Burrow. "Tenemos capacidad para ganar la Superbowl, yo creo que sí; pero aun tenemos que mejorar muchas cosas si queremos lograrlo" respondió este viernes, al ser preguntado por EFE.

"Tenemos que seguir mejorando a lo largo de la temporada, aprender de los errores y avanzar. Pero en lineas generales estoy contento con el trabajo de todo el mundo en el equipo. Nuestros jugadores más jóvenes también están evolucionando. La idea es que todos mejoremos cada día. Estoy contento con el trabajo del equipo, pero no lo estoy tanto con estar (con un balance de victorias y derrotas de) 5-2. Queremos más. Y para eso, cada día tenemos que ser mejores que el día anterior", afirmó.

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"Hasta el momento me está gustando lo de afrontar un partido como éste en otro país; es bueno hacer un cambio. Ves nuevas caras, nuevos lugares y tienes nuevas experiencias", comentó Burrow, que en su etapa universitaria ganó el título de campeón de la NCAA con Louisiana State -equipo en el que ya coincidió con la otra gran figura de los Bengals, el receptor Ja'Marr Chase- en 2019, temporada que coronó (tras ganarle la final, en enero de 2020 a Clemson) con el Trofeo Heisman, que distingue al mejor jugador del curso.

"Es bueno promocionar a la NFL, y también a los Bengals, en el plano global. Creo que esta idea ha funcionado muy bien durante los últimos cinco años. Y me encanta formar parte de todo esto", comentó 'Joey', que explicó cómo superó sus no pocos procesos de recuperación de lesiones. "Primero te enfadas y estás triste. Y luego regresas al trabajo. Yo amo lo que hago y éste es un juego intenso, en el que sabes que vas a sufrir lesiones. Y como me gusta lo que hago, quiero mejorar cada día", señaló. "Gracias a Dios, después de cada lesión he ido mejorando. Siempre he conseguido regresar mejor; y más fuerte", explicó Burrow, que cree que el buen momento del equipo -que ha ganado sus tres últimos partidos- se debe a la buena labor colectiva.

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Una espina clavada para Burrow: El Clásico

"A ver... sí os puedo decir que toco un poco el piano, que me gusta el jazz, que me gusta el arte y la música. En fin, que fuera del 'football' hay muchas más cosas que me interesan más cosas", explicó Burrow, que admitió, al ser cuestionado por Efe este viernes en la Ciudad Deportiva de la RFEF en Las Rozas que le hubiese "gustado ver un Real Madrid-Barcelona" durante su estancia en España, pero que "esta vez no ha podido ser".

"Siempre he seguido los deportes internacionales y del deporte español conozco el Real Madrid y también el Barcelona. De España he visto algunos partidos de fútbol entre el Madrid y el Barcelona. Además, he jugado al 'FIFA' con los dos equipos. Me hubiese gustado ver en vivo un partido entre estos dos grandes equipos durante nuestra estancia aquí; pero no ha podido ser esta vez", afirmó Burrow.

"Ojalá pueda poder hacerlo en otra ocasión Espero que alguna vez esto suceda", respondió a EFE la gran estrella de los Bengals y una de las grandes figuras de la NFL -que afirmó haber "visitado el Museo del Prado el pasado miércoles"-, después del entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva de la RFEF en Las Rozas. "No sé aún qué más cosas haremos antes del partido del domingo, pero si fuese posible, me gustaría visitar algún museo más", declaró este viernes, en Las Rozas, Joe Burrow, que será una de las principales atracciones el domingo en el partido del Bernabeu.