El mapa NFL de Madrid: puntos clave de actividades y fans durante el fin de semana

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 NOV 2026 - 09:50h.

La capital reúne experiencias gratuitas, encuentros de aficionados y espacios temáticos antes del Bengals-Falcons del domingo en el Santiago Bernabéu

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Madrid ya está preparada para vivir el NFL Madrid Game 2026. Este domingo 8 de noviembre, los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons se enfrentarán en el Santiago Bernabéu a partir de las 15:30 horas, en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se celebra en España. La cita, que contará con Joe Burrow y Bijan Robinson como algunos de sus grandes protagonistas, estará acompañada por una programación especial repartida por distintos puntos de la capital. Desde experiencias gratuitas para los aficionados hasta encuentros organizados por las franquicias, la ciudad ofrece diferentes alternativas para disfrutar del fútbol americano durante todo el fin de semana.

Plaza de España y Casa de las Alhajas, los principales puntos de encuentro

Uno de los espacios centrales será la NFL Experience Madrid, instalada en Plaza de España el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, de 10:00 a 19:00 horas. Los aficionados podrán participar en actividades de fútbol americano, probar un campo de flag football y enfrentarse a diferentes retos relacionados con las posiciones de quarterback y receptor. También habrá música, zonas de restauración y propuestas para hacerse fotografías. El acceso es gratuito, aunque requiere registro previo a través de NFL OnePass.

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A pocos minutos, la Casa de las Alhajas, en la plaza de San Martín, acogerá la NFL House creada con Adobe. Abrirá sus puertas el viernes y el sábado de 12:00 a 20:00 horas. Allí se podrán contemplar el trofeo Vince Lombardi y los 60 anillos de campeón de la Super Bowl, además de disfrutar de actuaciones de DJ y diferentes experiencias interactivas. También será necesario registrarse previamente mediante NFL OnePass.

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El Bernabéu concentra la actividad del día del partido

El domingo, el protagonismo se trasladará al estadio del Real Madrid. La experiencia previa al encuentro estará disponible para los aficionados con entrada entre las 12:30 y las 15:00 horas, con actividades en los exteriores del recinto. La zona oeste contará con puestos de comida y bebida, además de activaciones de patrocinadores, mientras que en la plaza este habrá un DJ, restauración y la tienda principal de la NFL. También se han previsto actuaciones musicales y espacios para fotografías.

La tienda oficial NFL Shop permanecerá abierta durante toda la semana del partido, desde el jueves 5 hasta el lunes 9 de noviembre. El establecimiento ofrecerá productos de las 32 franquicias, artículos de Bengals y Falcons y colaboraciones especiales, incluida una colección entre el Real Madrid y la NFL.

Las aficiones también tendrán sus propios puntos de encuentro

La programación se completa con iniciativas organizadas por los equipos. Los seguidores de Cincinnati podrán reunirse en el Ocean Rock Bar, mientras que el viernes habrá una fiesta de los Bengals en Florida Park. Por su parte, los aficionados de Atlanta tendrán su propio encuentro el sábado en The Irish Rover, además de una marcha hacia el Bernabéu el domingo antes del partido. De esta manera, la NFL extiende su presencia más allá del terreno de juego y convierte Madrid en un punto de encuentro para los seguidores del fútbol americano durante todo el fin de semana.