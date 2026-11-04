Redacción ElDesmarque 04 NOV 2026 - 12:37h.

El duelo del Bernabéu medirá a los Cincinnati Bengals y a los Atlanta Falcons

La Jornada 9 de la NFL en Mediaset: llega el esperado NFL Madrid Game

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La NFL de fútbol americano disputará este domingo su segundo partido oficial en España, esta vez el que medirá a los Cincinnati Bengals y a los Atlanta Falcons de nuevo en el estadio Santiago Bernabéu, y lo hace con el objetivo de asentarse más allá de un acontecimiento anual.

Así lo explicaron algunos de los asistentes a la NFL Media Summit, un encuentro entre periodistas y medios de comunicación con directivos de la NFL, que sirve como punto de partida para una semana repleta de eventos en la capital de España con la disputa del ansiado enfrentamiento como lugar de llegada.

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"Estos partidos siempre los enfocamos como una pequeña Superbowl: durante la semana pasan cosas, vamos creando ese 'momentum', van llegando los aficionados, vienen de muchos sitios distintos y llenan los rincones de Madrid. Este año en Madrid tenemos distintos eventos que se irán posicionando a lo largo y ancho de toda la ciudad", explicó Rafael de los Santos, director de la NFL en España.

Por su parte Gerrit Meier, director general y responsable internacional de la NFL, apuntó: "Estamos entusiasmados. Es nuestro segundo año. Madrid es una de esas ciudades increíbles con su gente, su cultura y su calidez. Muchas gracias por permitirnos regresar por segunda vez este año. Después del partido todo el país despertó a lo que era y a lo que podía llegar a ser".

Pablo Moyano, responsable de colaboraciones comerciales de NFL España, manifestó: "En todo el plan de desarrollo y crecimiento que tiene la NFL, y del que España es parte, los sponsors juegan un papel fundamental. Queremos que NFL sea una plataforma que aporte valor a las empresas, con la que puedan innovar y a través de la cual puedan conectar con nuevas audiencias".

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En cuanto a Alex Wicks, CEO del Real Madrid estadio, comentó: "Desde a remodelación del estadio nos hemos centrado en demostrar que el Bernabéu no es solo el mejor estadio de fútbol del mundo, sino el mejor recinto del mundo. La colaboración con la NFL es un ejemplo perfecto de cómo podemos atraer a nuevos públicos al Bernabéu y ofrecer la oportunidad de darnos a conocer en un escenario mundial".

"La colaboración con la NFL es una colaboración a largo plazo entre dos de las marcas más grandes y reconocidas del mundo para que pueda consolidarse como uno de los planes fundamentales del calendario deportivo, cultural y de entretenimiento de Madrid y del Bernabéu cada año", agregó en su intervención.

Además César Cernuda, presidente de Netapp, mostró su orgullo porque la compañía sera partner a nivel mundial de la NFL; Lina Carlos de Vergara, responsable de márketing de NFL España, defendió las NFL Experiences como una manera de acercarse "a esos clubes y aficiones y contar con su ayuda para ir introduciendo la NFL en todos los rincones de España; y Ángel Herraiz, responsable de operaciones de negocio de NFL España, analizó el momento del flag football: "A día de hoy es un deporte superincipiente. Va a ser olímpico y eso hace que los jugadores vean la posibilidad de ir a unos Juegos como algo más cercano que en otros deportes".