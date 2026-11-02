Los tres eventos complementarios al NFL Madrid Game: del NFL House a la tienda en el Bernabéu

Juan Pérez 02 NOV 2026 - 17:30h.

Desde el jueves al domingo hay actividades para no parar de pensar en fútbol americano

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El acercamiento al fútbol americano en la semana del NFL Madrid Game es casi como una celebración de toda una temporada encerrada en unos días. La proyección de convertir el show en un imán para los seguidores al deporte en general es la base para construir afición a futuro, sobre todo porque el sistema que prepara la NFL en España es mucho mayor a los cuatro cuartos que van a disputar en el Santiago Bernabéu este domingo 8 de noviembre tanto los Bengals como los Falcons.

El atractivo del próximo fin de semana con el choque 2026 NFL Madrid Game está lejos de los focos del Bernabéu, porque hay demasiados sitios en los que vivir la competición durante toda la semana. Desde este jueves 5 de noviembre hay espacio para moverse por la capital para bucear en experiencias, juegos, reuniones de amigos o familiares en pos de convertir el partido del fin de semana en el culmen.

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Los tres eventos alternativos al NFL Madrid Game

La puesta de largo de la NFL en España trae consigo un catálogo perfecto para adentrarse no solo en el deporte, sino en la experiencia de vivir algo diferente de cara al enfrentamiento del domingo 8 de noviembre. La primera opción por tiempos es la NFL Shop que se prepara desde el jueves 5 al lunes 9 de noviembre en el mismo Santiago Bernabéu, donde habrá una larga lista de opciones tanto de los Bengals como de los Falcons, del propio balón especial del partido y de todo tipo de material.

Estará la camiseta de la ciudad de Madrid, la colección NFL x Peace Collective, Football x Football, NFL x Bob Esponja y varios artículos exclusivos del NFL Madrid Game. En cuanto a horarios, la tienda ubicada en la puerta 30 del Santiago Bernabé estará abierta en los siguientes horarios:

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Jueves y viernes: de 10:00h a 21:30h

Sábado: de 10:00h a 19:00h

Domingo 8 de noviembre (día de partido): desde la apertura de puertas hasta 90 minutos después del partido

Lunes: de 10:00 a 18:00 h

Otra de las alternativas pasa por la NFL House, donde viernes6 y sábado 7 de noviembre se abren las puertas a todos los aficionados de la NFL en la Casa de las Alhajas. De 12.00h. a 20.00h. se podrán ver en primer persona los 60 anillos de campeón de la Super Bowl así com el trofeo Vince Lombardi, pero hay mucho más. Hay diferentes juegos, actuaciones, zonas para diseñar tu propio casco o equipación, espacio para jugar a Madden 27, invitados especiales y una larga lista de propuestas sorprendentes para todo el que se quiera acercar.

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La tercera opción es mucho más física, y es la NFL Experience en Plaza España tanto el viernes 6 como el sábado 7 de noviembre de 10.00h. a 19.00h. Es un espacio preparado para descubrir el fútbol americano con un campo de Flag Football, con música en directo y entretenimiento de todo tipo gracias al extra de activaciones en primera mano con los clubes, mascotas y retos por descubrir.

La instalación de un campo de NFL Flag Football en el centro del NFL Experience Madrid, aunque con dimensiones reducidas, es la base para soltar el brazo gracias a las sesiones de entrenamiento de habilidades, ejercicios de fútbol americano y oportunidades para jugar libremente. Un extra para acompañar a los aficionados de todas las edades la oportunidad de experimentar de primera mano la modalidad de fútbol americano de mayor crecimiento.

Para estas actividades es fundamental entrar antes para conseguir el acceso gratuito con la app NFL One Pass.