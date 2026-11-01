El increíble globo de Mahomes bajo presión, un lujo envuelto en touchdown de 73 yardas

Juan Pérez 01 NOV 2026 - 23:49h.

Una jugada que solo es capaz de hacer él hoy día en la NFL

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Kansas City Chiefs se presenta como favorito a esta jornada y con el deber de recuperar la senda de la victoria después de perder la imbatibilidad en uno de los peores partidos de la historia de Mahomes. Con la intención de quitarse esa venda y a la vez recuperar el mejor nivel de Kenneth Walker III, este choque contra Denver Broncos es la mejor oportunidad para tumbar a una de las mejores defensas de la NFL y empieza a lo grande con una jugada maestra del quarterback.

El enfrentamiento entre Patrick Mahomes y Bo Nix es uno de los más interesantes de la jornada, y el tres veces campeón de la Super Bowl está demostrando el por qué de su superioridad. Después de conseguir un touchdown en su segundo drive, la consistencia del ataque de Mahomes es mucho mayor hasta conseguir una de las jugadas de la jornada cuando parecía tener la jugada perdida.

En un movimiento excelente que define su facilidad para sortear rivales, Mahomes solventa la presión y espera el momento adecuado antes de recibir el impacto para soltar un pase que se convierte en un globo más que en una bomba. La lectura del envío es tal, que Emmett Johnson no tiene más que aprovechar su velocidad para hacer el resto hasta completar las 73 yardas, y es que el novato apenas tiene que sortear a un jugador de los Broncos hasta tocar la gloria. Y eso que casi se tropieza por el camino intentando escapar de su rival.

Esta genialidad de Mahomes escenificada por el rookie olvida en unos segundos lo que significó el pasado partido ante los Seahawks, porque está ante una defensa muy poderosa que está sorteando de la mejor manera. Tenía la presión en la cara, y no solo no suelta la pelota dejando de lado el avance, sino que consigue una flotada de primer nivel para certificar la anotación.