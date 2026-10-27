La NFL elige a Jay-Z para el Halftime Show de la Super Bowl 2027, el sucesor de Bad Bunny

Juan Pérez 27 OCT 2026 - 10:18h.

Uno de los raperos más famosos de la historia con 30 años de carrera

La NFL anuncia los artistas que interpretarán los himnos de España y EEUU antes del 2026 NFL Madrid Game

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La NFL cambia de rumbo de cara al próximo 14 de febrero al elegir a Jay-Z como el artista principal del Halftime Show de la Super Bowl LXI que se disputa en Los Ángeles. El relevo directo de Bad Bunny supone un cambio radical en la propuesta para equilibrar la diversidad con un peso cultural gigantesco en Estados Unidos, tanto por lo que significa elevar el valor de la música urbana como por la nostalgia del rap en las últimas tres décadas.

La Super Bowl de 2027, que se verá en abierto Mediaset por segundo año consecutivo, será el punto de encuentro del mejor partido de la temporada en la competición, y también el escenario musical más famoso del mundo. La proyección de lo que supone tener a uno de los mejores raperos y letristas de la historia para la cultura estadounidense eleva una carrera con 24 Premios Grammy, 13 álbumes de estudio y un legado multimillonario.

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'Empire State of Mind', '99 Problems', 'Hard Knock Life' o 'Crazy in Love' son solo algunas de sus canciones más conocidas, y tanto en la primera como en la última hay ganchos para empezar a soñar con posibles invitados. La primera opción es imaginar a Alicia Keys, pero la última es acaso más relevante, porque si Beyoncé (su mujer) aparece en el escenario, se puede caer internet.

La elección de Jay-Z llega 30 años después de su álbum de debut, y lo hace después de una carrera donde ha logrado todos los hitos inimaginables para un rapero, como ser el primer artista de hip hop capaz de entrar en el Salón de la Fama de los compositores.

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Curiosamente la elección de Jay-Z guarda una relación con la empresa contratada por la NFL para tomar decisiones sobre las producciones de los espectáculos musicales como el Halftime Show. Roc Nation se asoció con la competición hace siete años para asesorar a la liga en la elección de artistas tal y como ha hecho desde 2020 con Jennifer Lopez y Shakira hasta pasar por The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar o el propio Bad Bunny.

Curiosamente Roc Nation es una compañía fundada por Jay-Z, y desde el acuerdo inicial él mismo bromeaba con que ojalá él pudiera ser elegido para actuar en la Super Bowl. Ahora ese paso se ha dado con el que sin duda es un mito dentro del rap, y a sus 56 años tiene el reto de crear el mayor espectáculo del mundo en la Super Bowl 2027.