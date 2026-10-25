El touchdown con reverso de Kyren Williams: una aceleración endiablada

Juan Pérez 25 OCT 2026 - 23:18h.

El cuarto touchdown de la paliza...solo en la primera parte

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El frenético arranque de partido de Los Angeles Rams con dos touchdowns de Davis Allen es una demostración del potencial de uno de los favoritos que ahora empieza a levantar la cabeza. A pesar de ser uno de los elegidos como candidatos a la Super Bowl antes del inicio de la temporada, los de Sean McVay se ven obligados a despertar en la séptima jornada con una auténtica paliza a Las Vegas Raiders al descanso. El nivel de Matthew Stafford y de Kyren Williams es de sobresaliente, y este último lo demuestra con un touchdown a la altura de un running back top: aceleración, aguante, reverso y anotación.