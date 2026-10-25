El doble touchdown de la dupla inesperada: Stafford y el 'general' Davis Allen

Juan Pérez 25 OCT 2026 - 22:33h.

El impacto de los primeros minutos de partido

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El respaldo del verde en el choque entre Los Angeles Rams y Las Vegas Raiders en Mediaset demuestra dos historias enfrentadas en equipos que aspiraban a cosas muy diferentes a principios de año. Los primeros eran los grandes favoritos al título y arrancan con un golpe sobre la mesa que tiene dos protagonistas claros: Matthew Stafford y Davis Allen.

Los Angeles Rams es una de las grandes decepciones de la temporada y necesitan despertar para soñar con la Super Bowl, porque actualmente son últimos de su división con un 2-4 que ni los más pesimistas podrían imaginar. Frente a ellos los Raiders de Kirk Cousins empezaron a lo grande con tres victorias, pero su racha de tres derrotas consecutivas de las que quieren despertarse.

El poder ofensivo de los Rams destacó en una primera parte donde Kyren Williams y Puka Nacua fueron muy protagonistas, pero el zarpazo definitivo lo dio otro: Davis Allen. El tight end apareció como el mejor compañero de viaje de Stafford en los momentos decisivos para despertar así su celebración del 'general', el apodo que tiene entre los compañeros de vestuario.

Después de dos drives muy sostenidos en el tiempo con un avance muy regular tanto en la carrera como por el aire, la solución del primer cuarto y del segundo fue la misma. Play-action después de engañar con la carrera, un buen movimiento en los dos casos para fintar hacia un lado y correr hacia otro, y la misma celebración en los dos casos después de disfrutar de un buen paseo por la endzone.

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La cosa es que el apodo del 'general' le llegó a Davis Allen en su año de novato, ya que su entrenador siempre le ponía sobrenombres a todos los jugadores. El resto de la plantilla apoyó la elección y empezaron a llamarlo así, y desde entonces el saludo militar se repite en cada anotación hasta el punto de que gran parte del grupo lo replica cuando él logra un touchdown.