La Jornada 7 de la NFL en Mediaset: tres partidazos con cita histórica en París y nuevos horarios

Juan Pérez 20 OCT 2026 - 14:32h.

Todas las retransmisiones en Mediaset para este domingo repleto de fútbol americano

Sagasti y Ponseti alucinan con la intercepción de Porter Jr en los Packers - Cowboys: "Brutal"

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El manejo de expectativas para la séptima jornada de la NFL pasa por entender el adelanto horario de esta semana por lo que dos de los tres partidos llegan algo de lo habitual en las retransmisiones en abierto en Mediaset. Con la apertura desde París con el primer choque de temporada regular de fútbol americano en Francia, el almuerzo será algo antes al igual que el momento de aprovechar el show a primera hora de la noche para volver a ver a estrellas como Ashton Jeanty.

Saints - Steelers

El rumbo de la NFL deja una cita histórica con el primer partido de temporada regular en Francia, concretamente en el Stade de France de Saint-Denis. El dominio de Aaron Rogders a sus 42 años en la que apunta a ser su última temporada en la NFL le da a los Steelers para arrancar con un 4-2 en la competición. Si el ritmo físico aprieta bien a la secundaria de los Saints, algo frágil, tienen mucho ganado más allá de controlar el jet lag.

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Hora y día : El duelo entre New Orleans Saints y Pittsburgh Steelers en Londres pertenece de la sexta semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, 25 de octubre, las 14:30h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre en Londres pertenece de la sexta semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 14:15h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Rams - Raiders

Los Angeles Rams eran uno de los favoritos a llegar a la Super Bowl antes del inicio de la temporada y ahora son la gran decepción en solo seis jornadas. Con solo dos victorias, son últimos en su división y parecen enfrascados en un dilema que necesita una solución urgente tras el 2-4 inicial. Los Raiders empezaron como la gran sorpresa, pero ahora suman tres derrotas seguidas y Jeanty no está al nivel del año pasado. Aún así Kirk Cousins viene de un gran partido y puede volver a ser crucial.

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Hora y día : El duelo entre Los Angeles Rams - Las Vegas Raiders de la sexta jornada de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 25 de octubre, las 21:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la sexta jornada de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 21:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Chiefs - Seahawks

El partidazo de la semana pasa a la madrugada donde los Chiefs se enfrentan al actual campeón con el bagaje de ser uno de los equipos invictos con un poderoso 5-0. Mahomes vuelve a ser el mago de hace años, Kenneth Walker III es uno de los jugadores ofensivos del año y todo va sobre ruedas en el Medio Oeste. Ahora falta saber cuánto puede presionar Seattle en casa con un 3-3 que necesitan mejorar, por lo que Smith-Njigba será clave para romper la dura defensa de los Chiefs.