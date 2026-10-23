Redacción ElDesmarque Madrid, 23 OCT 2026 - 09:22h.

Tanto los himnos nacionales de España y Estados Unidos como el Halftime Show completo se retransmitirán en directo en España a través de DAZN, Cuatro y Mediaset Infinity

Mbappé reinventa su celebración para la NFL con la gran estrella del Madrid Game

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La National Football League (NFL) ha anunciado hoy que el músico clásico español Pablo Sáinz-Villegas y la vocalista de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, interpretarán los himnos nacionales de España y Estados Unidos antes del 2026 NFL Madrid Game, que enfrentará a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el domingo 8 de noviembre a las 15:30 (hora peninsular española) en el estadio Bernabéu.

Pablo Sáinz-Villegas interpretará el himno nacional de España

Nacido en España y residente en Estados Unidos desde hace más de 25 años, Pablo Sáinz-Villegas es uno de los guitarristas clásicos más reconocidos del mundo. Ha actuado en más de 40 países con algunas de las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Berlín, y en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall y el Hollywood Bowl.

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Sáinz-Villegas ha actuado ante Su Santidad el Dalái Lama, ha colaborado con leyendas de la música como Plácido Domingo y Yo-Yo Ma y ha interpretado composiciones creadas especialmente para él por el legendario compositor de bandas sonoras John Williams. Tras haber cautivado anteriormente a más de 85.000 espectadores en el Bernabéu, su regreso será una celebración única de sus raíces españolas y su trayectoria en Estados Unidos.

“Como español orgulloso de mis raíces que lleva 25 años considerando Estados Unidos su hogar, interpretar el himno nacional de España para la NFL en el emblemático Bernabéu de Madrid es un momento increíblemente emotivo y significativo”, afirmó Sáinz-Villegas. “Ambos países me han inspirado, tanto a nivel personal como artístico, y esta ocasión une esos dos mundos de una forma verdaderamente especial. Representar a España a través de la voz de mi guitarra, un instrumento tan profundamente ligado a nuestra cultura e identidad, es un honor extraordinario. La música tiene el poder de unirnos más allá de las fronteras y no podría sentirme más orgulloso de formar parte de esta celebración histórica”.

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Taylor Momsen interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Una de las voces más características del rock, Taylor Momsen, lidera The Pretty Reckless, una banda con discos de platino conocida por combinar un rock contundente con potentes actuaciones en directo. Desde su irrupción en la escena musical con su álbum debut de 2010, Light Me Up, la banda ha alcanzado reconocimiento internacional con éxitos como “Heaven Knows”, certificado multiplatino, y ha hecho historia al conseguir nueve sencillos número uno en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard, más que cualquier otra formación liderada por una mujer.

Tras realizar giras junto a artistas legendarios como AC/DC, The Rolling Stones, Soundgarden, Foo Fighters y Guns N’ Roses, The Pretty Reckless se ha consolidado como una de las bandas de referencia del rock moderno. Su quinto álbum de estudio, DEAR GOD, publicado en 2026, logró un nuevo éxito en las listas con “When I Wake Up”, consolidando aún más la posición de Momsen como una de las principales figuras del rock contemporáneo. “He tenido la oportunidad de interpretar muchas canciones increíbles junto a artistas verdaderamente legendarios, pero hay algo muy especial en cantar el himno en el 2026 NFL Madrid Game y poder representar a mi país en un escenario internacional”, afirmó Momsen.

El pasado 9 de octubre se anunció que Manuel Turizo será el protagonista del Halftime Show del 2026 NFL Madrid Game. La actuación de Madrid será uno de los siete Halftime Shows presentados por American Express que se celebrarán durante los International Games de 2026, una cifra récord que incluye actuaciones musicales en siete países y cuatro continentes, en una temporada en la que la liga disputará más partidos internacionales que nunca.

“Estamos orgullosos de contar con Pablo Sáinz-Villegas y Taylor Momsen para las actuaciones previas al partido en nuestro regreso a Madrid”, afirmó Tim Tubito, director sénior de presentación de eventos, música y entretenimiento de la NFL. “Queremos que la música conecte con nuestros aficionados y refleje la ciudad en la que jugamos. Estos dos increíbles artistas nos ayudarán a crear ese ambiente en el estadio y a marcar el tono de una gran jornada de fútbol americano de la NFL”.

Las entradas para el 2026 NFL Madrid Game ya están a la venta en NFL.com/madrid. Para estar al día de todas las novedades de NFL España y obtener más información sobre el 2026 NFL Madrid Game, sigue a @nflespana en Instagram y TikTok.

Partidos Internacionales de la NFL en 2026

Hasta la fecha, se han disputado 67 partidos de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, con Berlín, Dublín, Fráncfort, Londres, Madrid, Melbourne, Ciudad de México, Múnich, Río de Janeiro, São Paulo y Toronto como ciudades anfitrionas.

Melbourne, Australia: San Francisco 49ers 27, Los Angeles Rams 7, jueves 10 de septiembre (viernes 11 de septiembre en Australia) (Melbourne Cricket Ground)

Rio de Janeiro, Brasil: Baltimore Ravens 34, Dallas Cowboys 31, domingo 27 de septiembre (estadio Maracaná)

Londres, Inglaterra

Indianapolis Colts 30, Washington Commanders 13, domingo 4 de octubre (Tottenham Hotspur Stadium).

Jacksonville Jaguars 19, Philadelphia Eagles 17, domingo 11 de octubre (Tottenham Hotspur Stadium).

Houston Texans 34, Jacksonville Jaguars 31, domingo 18 de octubre (Wembley Stadium).

Paris, Francia: Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints, domingo 25 de octubre (Stade de France)

Madrid, España: Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons, domingo 8 de noviembre (estadio Bernabéu).

Múnich, Alemania: New England Patriots vs. Detroit Lions, domingo 15 de noviembre (FC Bayern Munich Arena).

Ciudad de México, México: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers, domingo 22 de noviembre (Estadio Banorte).