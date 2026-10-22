Mbappé reinventa su celebración para la NFL con la gran estrella del Madrid Game

Juan Pérez 22 OCT 2026 - 12:59h.

El madridista se prueba como quarterback y receptor, e incluso crea una celebración

El NFL Madrid Game de 2026 tendrá al running back mejor pagado de la historia

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La cuenta atrás para disfrutar del 2026 NFL Madrid Game en el Santiago Bernabéu tiene múltiples frentes abiertos en el escaparate internacional, pero uno de ellos parte de sus estrellas. Bijan Robinson es uno de los mayores atractivos para el duelo entre Arizona Cardinals y Cincinnati Bengals del próximo 8 de noviembre, pero su presencia vale tanto para alentar la llegada del duelo en la capital como el primer partido de la competición en Francia.

La presencia de Kilyan Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Didier Deschamps junto a Robinson es un gancho más para atrapar al espectador francés a ver por primera vez la NFL en directo en su país. Un punto de expectación que lleva meses en una cuenta atrás y ahora reaparece para el choque en París entre Saints y Steelers, y entre toda esa ráfaga no es extraño ver al crack del Real Madrid formar parte del rito de tomar el ovoide y sentir el fútbol americano desde dentro.

Kylian Mbappé in pads, es decir, con el casco y las hombreras, es una de las imágenes más significativas de esa ruta hacia el hype por lo que significa el descubrimiento del deporte en general. Sus escenas junto a Bijan Robinson son simpáticas de inicio a fin, tanto por ver sus movimientos como su manejo con 'The Duke' así como por la celebración que se inventa en un segundo cuando Robinson se lo pide. No deja de ser una versión similar al habitual cruce de brazos del '9' del Real Madrid, pero con un extra de movimiento que casa más con los bailes habituales en la endzone del fútbol americano.

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El buen humor de Didier Deschamps y Aurélien Tchouaméni, que también realizan ejercicios con Bijan Robinson, es parte de ese empujón para atraer a un público más generalista, y la unión funciona. Este fin de semana vuelve a ser especial en Mediaset porque toda esa corriente para atraer al seguidor francés desde otros deportes como el fútbol también tiene una vertiente especial en la retransmisión gratuita en abierto. Este domingo 25 en el New Orleans Saints - Pittbourgh Steelers en París se sigue en directo a las 14.30h. en BeMad así como los otros dos partidos seleccionados para este fin de semana, donde el Kansas City Chiefs - Seattle Seahawks.