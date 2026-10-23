El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 6 de la NFL

Juan Pérez 23 OCT 2026 - 06:55h.

El análisis del estado de forma de las franquicias pasa por el Power Ranking en una semana donde hemos disfrutado del espectáculo de Josh Allen. Además, Vikings, Chiefs y 49ers son intocables

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Los tres equipos invictos hasta hora después de seis semanas de NFL plantean un escenario más que interesante para presentar a los grandes favoritos para Iker Sagasti y José Antonio Ponseti. El análisis del estado de forma de las franquicias pasa por el Power Ranking de ElDesmarque Quarterback en una semana donde en Mediaset hemos disfrutado del espectáculo de Josh Allen, uno de los más nombrados en el siguiente tier.

Minnesota Vikings (puesto 5)

Aunque no han jugado esta semana, es imposible bajarles del quinto puesto porque siguen invictos. Son la mejor defensa de la NFL y su quarterback, Kyler Murray, ha dejado mejores sensaciones en su último partido. Si mejoran algo en ataque, será un aspirante a la Super Bowl.

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Green Bay Packers (puesto 4)

Los últimos partidos son de un verdadero aspirante, pero se lo tienen que terminar de creer. Machacaron a los Bears y el nivel de Jordan Love es cada vez mejor. Está de dulce y además es fundamental porque al equipo le cuesta algo tirar de la carrera, así que su brazo es fundamental para la estrategia actual. Y todo esto sin Micah Parsons.

Buffalo Bills (puesto 3)

Están fuertes, tienen a uno de los mejores quarterbacks de la liga y además tienen el ataque más poderoso de la NFL. Con más puntos que nadie, el liderazgo de Josh Allen cada vez es más notorio, sobre todo con jugadas que demuestran un potencial infinito cada semana como su último shovel pass. El juego de carrera con James Cook es notable, por lo que solo necesitan mejorar algo la defensa.

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Kansas City Chiefs (puesto 2)

Los Chiefs han vuelto a ganar tras descansar y mantienen el invicto. Vuelven a ser ese equipo temible que ha marcado el Siglo XXI, pero ahora con un perfil diferente: el de Kenneth Walker III. El running back es la razón principal del cambio porque es uno de los mejores jugadores ofensivos de la NFL. Mahomes marca las diferencias, la defensa dejó a los Chargers casi en nada, y Kelce sigue a un gran nivel. El sueño de Los Ángeles está más vivo que nunca.

San Francisco 49ers (puesto 1)

Son los mejores y no hay duda. Lo demuestran todas las semanas en las tres fases del juego. En ataque son imbatibles con Purdy, McCaffrey y Evans, mientras que la defensa con Fred Warner está a su mejor nivel, incluso para soñar con ser el jugador defensivo del año. Los equipos especiales funcionan y si todo sigue así y Purdy mantiene el halo de estar en el mejor momento de su carrera, optan a todo.