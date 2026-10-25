Aaron Rodgers comanda la victoria de los Steelers sobre los Saints en el estreno de la NFL en París

Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 19:18h.

Los de Pittsburgh dominaron a los de Nueva Orleans en el Stade de France

La salvada milagrosa de los Steelers a los Saints en París con un puñetazo de Jamel Dean al balón

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La NFL se estrenó por primera vez en su historia en París con un partido que se llevaron los Pittsburgh Steelers por 16-10 ante los New Orleans Saints con mayoría de los de Pensilvania en las gradas del Stade de France pese a la herencia francófona en Louisiana. Un cuatro veces MVP de la temporada como Aaron Rodgers fue clave para el triunfo de los suyos con 212 yardas de pase y un envío de touchdown.

La crónica del partido entre los Steelers y los Saints

Con la victoria, los Steelers se colocaron con cinco triunfos y dos derrotas en la cima de la división Norte de la Conferencia Americana, mientras que los Saints quedaron con marca de 2-5 en el tercer puesto del Sur de la Conferencia Nacional.

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La ofensiva de los Steelers tuvo un inicio dominante sobre la defensiva de los Saints, a la que arrastraron 51 yardas en ocho jugadas con Jaylen Warren como el ariete que se apuntó 43 de esas yardas, pero se atascaron dentro de la zona roja y se conformaron con un gol de campo de 28 yardas que convirtió Chris Boswell para tomar ventaja de 3-0.

En el segundo cuarto, Tyler Shough movió al ataque de los Saints en una serie que recorrió 62 yardas para que Daniel Carlson empatara el partido 3-3 luego de conectar una patada de tres puntos de 38 yardas.

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El equipo de Pittsburgh recuperó la ventaja (10-3) con un pase de Aaron Rodgers a las diagonales que atrapó Darnell Washington, en una serie en la que fue clave una conexión de Rodgers con DK Metcalf de 51 yardas que dejó a su equipo dentro de la yarda cinco del territorio de los Saints.

Con este pase de anotación, Rodgers se convirtió en el tercer pasador con más envíos de 'touchdown' en la historia de la NFL, con 540, aún lejos de Drew Brees, segundo con más envíos a las diagonales, con 571, y Tom Brady, el primero, con 649.

El equipo de Nueva Orleans volvió a establecer su ofensiva, que atravesó 51 yardas hasta la anotación de Devaughn Vele, quien atrapó un envío de Shough que igualó el juego 10-10.

Los Steelers se fueron al descanso con ventaja de 13-10 luego de que Chris Boswell convirtiera un gol de campo de 47 yardas en el último segundo del periodo.

En el inicio del tercer cuarto los Saints se comieron la mitad del reloj en una ofensiva que amenazaba con terminar en anotación, pero a 10 yardas de las diagonales Shough fue interceptado por Payton Wilson, acierto que el ataque de los Steelers convirtió en tres puntos más, 16-10, con un gol de campo de Boswell que significó la victoria.

Antes del inicio de este partido, Roger Goodell, comisionado de la NFL, dijo que no tenía dudas de que la liga regresará a París con otro partido de temporada regular. Goodell lo afirmó a pesar de que la NFL canceló varias actividades con aficionados el sábado anterior debido a las protestas que la capital francesa ha sufrido de manera recurrente desde hace un par de semanas.