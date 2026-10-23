Los Chicago Bears anuncian su gira de flag football por España de 2026

Alberto Cercós García 23 OCT 2026 - 13:54h.

Se trata de una nueva iniciativa que reafirma el compromiso de la franquicia con el crecimiento de este deporte en España

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Los Chicago Bears han anunciado su gira de flag football por España en 2026, una nueva iniciativa que reafirma el compromiso de la franquicia con el crecimiento de este deporte en España. El club puso en marcha oficialmente en noviembre de 2025 la Chicago Bears Spain Girls Flag League U15 (para chicas de entre 12 y 15 años) en Madrid y Barcelona, cuyo torneo final se celebró en febrero de este año. La gira de 2026 será el cuarto año consecutivo en el que los Bears organizarán clinics de flag football en España, lo que demuestra su compromiso a largo plazo con el crecimiento global de este deporte de cara a su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A nivel internacional, España ha conquistado numerosos títulos europeos tanto en flag football masculino como femenino desde 2019, y la selección femenina española ha logrado situarse entre las diez mejores del mundo en dos ocasiones (2024 y 2026).

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La gira recorrerá cuatro ciudades españolas y reunirá a las comunidades locales en Bilbao (26-27 de octubre), Barcelona/Badalona (29-30 de octubre), Valencia (2-3 de noviembre) y Madrid (5-6 de noviembre). En Bilbao, los Bears colaborarán con el Athletic Club para acercar por primera vez el flag football a los jóvenes del País Vasco.

Los clinics tienen como objetivo promover el flag football en los colegios españoles y acercar a niños y niñas a un deporte dinámico, accesible e inclusivo. Las sesiones se centrarán en enseñar los conceptos básicos del flag football e incluirán juegos dinámicos y ejercicios prácticos en los que participarán los asistentes. El exjugador de los Bears Roberto Garza participará en los clinics de las cuatro ciudades, así como en el de Plaza de España (Madrid), mientras que el también exjugador de los Bears Charles Tillman participará en los clinics de Valencia y Madrid.

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A lo largo de su historia, que se remonta a 1920 y está marcada por la influencia de su fundador, George S. Halas, la franquicia de los Bears ha desempeñado un papel destacado en el crecimiento y desarrollo internacional del fútbol americano. Bajo el liderazgo de la familia McCaskey, los Bears han estado a la vanguardia de la expansión de este deporte en el extranjero, al tiempo que continúan fomentando la afición internacional por el equipo.

¿Qué es el flag football?

El flag football es una modalidad deportiva derivada del fútbol americano que se juega sin contacto físico ni placajes. En lugar de placar o derribar al jugador rival, la defensa debe quitarle una de las cintas (banderas) que lleva sujetas a la cintura para detener la jugada. Se juega principalmente en equipos de 5 contra 5.

Esta modalidad destaca por promover una sólida base de valores éticos, inclusión y desarrollo personal. Al eliminar el impacto físico del placaje tradicional, el juego se enfoca por completo en la estrategia, la destreza atlética y el crecimiento humano.