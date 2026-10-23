Ponseti le regaIa a Iker Jiménez el balón del NFL Madrid Game y sale con él en Horizonte: "Mola"

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 OCT 2026 - 10:18h.

El presentador de Horizonte recibe un detalle de José Antonio Ponseti antes del partido de la NFL que se celebrará en el Bernabéu

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El 2026 NFL Madrid Game empieza a ir más allá del deporte. José Antonio Ponseti, uno de los rostros más conocidos de las retransmisiones de fútbol americano en España, ha tenido un detalle con Iker Jiménez al regalarle el balón oficial del partido que enfrentará a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu. El presentador lo ha enseñado en Horizonte.

Iker Jiménez presume del balón del NFL Madrid Game en Horizonte

El regalo de Ponseti ha llevado el próximo gran acontecimiento de la NFL en España hasta el plató de Horizonte. Iker Jiménez ha recibido el balón con el que se promociona el encuentro, una cita que volverá a convertir Madrid en uno de los escenarios internacionales de la competición estadounidense. Ponseti forma parte del equipo de Mediaset encargado de cubrir el partido que se disputará el domingo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu y enfrentará a los Cincinnati Bengals con los Atlanta Falcons. Será el segundo año consecutivo que la NFL celebre un encuentro de temporada regular en Madrid, después de la histórica visita de la competición a la capital en 2025.

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La NFL prepara otra gran cita en el Bernabéu

La organización ha anunciado también las actuaciones musicales que acompañarán al partido. Manuel Turizo encabezará el espectáculo del descanso, mientras que el guitarrista clásico español Pablo Sáinz-Villegas interpretará el himno de España y Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, hará lo propio con el de Estados Unidos.

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La cita entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons podrá seguirse en España a través de Cuatro y Mediaset Infinity, dentro del despliegue de Mediaset para acercar el fútbol americano a los espectadores españoles. En la edición de 2025, el primer partido oficial de temporada regular de la NFL disputado en España, enfrentó a los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, un estreno con éxito que abrió la puerta al regreso de la competición a Madrid para este año.