La Escalada de Ponseti en la Jornada 6: Kenneth Walker adelanta a Mahomes en ElDesmarque Quarterback

Juan Pérez 24 OCT 2026 - 12:03h.

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Iker Sagasti y José Antonio Ponseti revolucionan el listado de los mejores jugadores de la temporada 26/27 en la NFL con una reestructuración sonada en uno de los equipos invictos. A las puertas de una séptima jornada histórica donde los Kansas City Chiefs se enfrentan a los actuales campeones sin conocer la derrota, el repaso en La Escalada de Ponseti coloca a Kenneth Walker III por encima de Patrick Mahomes en uno de los movimientos con más repercusión del campeonato.

Los mejores jugadores de la temporada en lo que va de año

Campamento base

La primera ventana del tier list tiene varios cambios, los más significativos con bajadas claves. Lamar Jackson sigue sin jugar y pierde peso por lo que aparece aquí. Entran con fuerza James Cook, que está arrasando en los Bills en las últimas semanas mientras que Trevor Lawrence baja después de un mal partido en Londres. Smith-Njigba se mantiene.

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Refugio

Jordan Love y Drake Maye empiezan a tomarse en serio la temporada con una mejora sustancial en las dos últimas semanas, y se hacen un hueco entre los mejores dándole más peso al puesto de quarterback. Bryce Young también sube, mientras que Bijan Robinson se mantiene en el refugio.

Ascenso

En el top 6 aparece Mahomes y no por las sensaciones del equipo, sino porque hay alguien mejor que él esta temporada en los Kansas City Chiefs. El quarterback vuelve a ser el de siempre, pero tiene a un aliado a mayor nivel. Jahmyr Gibbs también aguanta entre los mejores mientras que Jared Goff se asienta en la élite como el segundo jugador con más touchdowns (que además no ha sufrido hasta ahora ninguna intercepción).

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Cumbre

En lo más alto aparece Kenneth Walker III para acompañar a Josh Allen. El running back de los Chiefs está de dulce, es el mejor del equipo y está demostrando que los Seahawks cometieron un error al no renovarle. Junto a él está la magia de Josh Allen, que ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores de la NFL.

Cima

Brock Purdy se mantiene en los más alto a pesar de que Josh Allen le empieza a pisar los talones, tanto a nivel individual como en el esfuerzo colectivo que supone el subidón de los Bills. Aún así los 49ers son el mejor equipo de la NFL, y eso ayuda a mantenerlo en lo más alto.