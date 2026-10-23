Vincent Kompany se desploma en un entrenamiento del Bayern y es trasladado al hospital

Pablo Sánchez 23 OCT 2026 - 17:51h.

Kompany y la comparación que no gustará a Neuer: "Nos metemos en un problema con Courtois"

Aún se desconocen las causa de sus problemas de salud

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Vincent Kompany no atraviesa un buen momento de salud y lo sucedido este viernes ha hecho saltar las alarmas en el entorno del técnico del Bayern Múnich. El técnico se desvaneció durante un entrenamiento de su equipo y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad germana. Aún se desconoce la causa exacta de sus problemas.

El diario alemán Bild fue el que avanzó que Kompany había sido trasladado al hospital más cercano de la ciudad después de que incluso un helicóptero aterrizase en la ciudad deportiva a causa del malestar que sufría el entrenador del Bayern.

Kompany atraviesa problemas de salud desde hace unos días a causa de una infección vírica que le obligó a aminorar la carga de trabajo y actividad. A raíz de estos problemas, Kompany ya ha tenido que ausentarse de varias sesiones de entrenamiento.

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El comunicado del Bayern

"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern Múnich en un breve comunicado en el que señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por el equipo del belga hasta nuevo aviso.

"La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente", declaró el director deportivo Max Eberl. "Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", agregó.