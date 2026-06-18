Agencia EFE 18 JUN 2026 - 13:27h.

Le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en 2023

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ValenciaEl exseleccionador Carlos Alberto Parreira, campeón como seleccionador de Brasil en el Mundial de Estados Unidos'94 y exentrenador del Valencia CF, entre otros, ha sido ingresado en el hospital Samaritano de Río de Janeiro, según ha informado el centro sanitario en un comunicado emitido este miércoles, sin dar más detalles.

A Parreira le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en 2023, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático. En algunos momentos se consideró que la enfermedad había remitido, pero posteriormente se le ha vuelto a reaparecer. Parreira respondió positivamente al tratamiento contra un cáncer en el sistema linfático en 2024.

Carlos Alberto Parreira (Río de Janeiro, 27 de febrero de 1943) de 83 años de edad, desarrolló su carrera deportiva de manera íntegra como director técnico, aunque en el Mundial de México de 1970 fungió como ayudante de campo de Mario Lobo Zagallo con la Selección de fútbol de Brasil, ganando el campeonato. En el Mundial de Estados Unidos 1994 se convirtió en el primer director técnico en consagrarse campeón mundial sin haber tenido previamente una carrera como futbolista, obteniendo el cuarto título mundial de la selección brasileña.

Tras ese éxito, Paco Roig lo firmó para el Valencia CF donde estuvo una temporada. Con Parreira, el Valencia tuvo una trayectoria muy irregular, ocupando la parte media de la tabla. Además, el equipo estuvo castigado por las lesiones, como las de Mazinho y Otero que estuvieron un mes de baja, y el equipo comenzó la segunda vuelta en el puesto once.