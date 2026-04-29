Redacción ElDesmarque Madrid, 29 ABR 2026 - 10:15h.

Los dos entrenadores dejaron una interacción divertida en la zona mixta después del encuentro

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El encuentro entre Paris Saint Germain y Bayern de Munich dejó una escena curiosa fuera de los terrenos de juego y los protagonistas no fueron los jugadores. El partido de ida de la primera de las semifinales de la Champions League enfrentaba al conjunto de Luis Enrique contra el de Vincent Kompany y acabó 5-4 a favor del conjunto parisino. El belga tuvo que seguir el encuentro desde el graderío debido a una sanción en cuartos de final contra el Real Madrid y después del pitido final fue a saludar a Luis Enrique a la zona mixta. El español no dudó en vacilarle y peguntarle por como había vivido el partido desde esa posición dejando un momento divertido entre los dos técnicos.

El vacile de Luis Enrique a Vincent Kompany

Vincent Kompany tuvo que seguir el encuentro desde la grada debido a una sanción y al acabar el partido fue a saludar a Luis Enrique a la zona mixta. El asturiano no dudó en vacilar a su homólogo y le dijo que estuvo en su posición en la grada y que si le había gustado. El técnico español tiene como costumbre ver los entrenamientos desde una parte alta y, en más de una ocasión, ha seguido partes de los encuentros oficiales del PSG desde la tribuna. Kompany le contestó que no le había gustado y en rueda de prensa habló sobre esto. “No es desde donde me habría gustado ver el partido”, confesó. “Le dije a Luis Enrique que no entiendo cómo le gusta ver los partidos desde la grada”, dijo.

Las declaraciones de Luis Enrique y Vincent Kompany sobre el PSG - Bayern

Luis Enrique no dudó en calificar el encuentro como uno de los más memorables de su carrera en los banquillos: “Ha sido el mejor partido en el que he estado como entrenador, sin ninguna duda”, afirmó el asturiano. “Nunca había visto algo así en cuanto a ritmo; hay que felicitar a todos”, añadió. El técnico español resumió el espectáculo vivido en el Parque de los Príncipes con una reflexión: “Merecimos ganar, empatar y perder hoy; fue un partido fantástico”. Vincent Kompany también valoraría en positivo el encuentro entre el Paris Saint Germain y su Bayern de Munich: “Fue un partido para los que aman el fútbol”, dijo. El entrenador belga también habló del partido de vuelta y lo importante que es que la afición bávara esté entregada al equipo. “Si alguien ha comprado una entrada y el día del partido no se encuentra bien… que se quede en casa y le dé su entrada a la persona en mejor estado físico, que pueda contribuir a la fortaleza que es el Allianz Arena. Tenemos que ganar el partido y necesitamos el apoyo de 75.000 personas en el estadio. Ellos tienen que jugar el partido con nosotros”, concluyó.