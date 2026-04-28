Luis Enrique se rinde al histórico PSG - Bayern: "El mejor partido en el que he estado como entrenador"

Saray Calzada 28 ABR 2026 - 23:54h.

Luis Enrique habló de cómo había vivido el partido contra el Bayern en 'Movistar'

Jorge Valdano avisa al Atlético ante una posible final frente a Bayern o PSG

Compartir







El PSG se llevó la batalla del fútbol contra el Bayern de Munich (5-4). El equipo francés golpeó más veces que el alemán en un partido que ya muchos catalogan como histórico. Uno de ellos ha sido Luis Enrique que tras el encuentro habló en 'Movistar' y aseguró que fue "sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador".

"Es el mejor partido en el que he estado como entrenador. Hemos demostrado por qué somos los campeones de Champions y por qué ellos solo han perdido 2 partidos hasta hoy. Es para estar muy contentos". El entrenador vivió su victoria 50 en Champions como entrenador en 77 partidos y qué victoria. El asturiano terminó muy contento con su equipo a pesar de que en los minutos finales sufrieron el arreón de los alemanes. "Nunca he visto una intensidad como esa, no es el momento de señalar los defectos, solo necesitamos felicitar a todos".

Luis Enrique ya piensa en el partido de vuelta

Luis Enrique ya se frota las manos con el partido que queda en el Allianz Arena. "La vuelta también va a ser una fiesta del fútbol".

"Ellos empiezan mejor. Díaz y Olise... ¡madre mía!. Luego sin demasiado fútbol le damos la vuelta al partido. Para jugar al fútbol no hay que estar sobreexcitados. La segunda parte estamos mejor y nos ponemos 5-2, pero tengo que revisar el segundo tiempo, a ver lo que ha pasado, pero cuando dejas a Kimmich recibir solo...", dijo sobre esos minutos finales en donde el Bayern recortó distancia.

PUEDE INTERESARTE La última hora de la clasificación por la plaza extra Champions: Alemania pierde y España avanza

Varios jugadores del PSG terminaron tocados, pero el técnico espera que no sea nada. "La mayoría son calambres. Veremos a ver lo que pasa. Espero que lo de Achraf quede en un calambre fuerte".

Son muchas las reacciones en esta misma línea la que ha habido sobre el encuentro. Marquinho estaba de acuerdo con su entrenador. "De niño sueñas con un partido así".