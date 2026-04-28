Ventaja parisina tras un duelo histórico en el Parque de los Príncipes

Del Cerro Grande, artífice de la polémica con la oposición de Mateu Lahoz

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Oda al fútbol en París. El PSG y el Bayern han firmado uno de esos partidos que uno recuerda durante mucho tiempo, de los que te atrapan en el sofá, que no te dejan ni acomodarte, que te levantan del asiento desde el punto de vista neutral. Una oda al fútbol entre los dos mejores equipos de Europa con alternativas, con polémica, con penaltis, con goles. Con regates estratosféricos, extremos verticales, remontadas, amagos de goleadas. Lo tuvo todo. Y al final, los parisinos se llevan una valiosa ventaja a Múnich (5-4) en esta primera batalla de semifinales de la Champions League.

Cinco goles, dos penaltis y mucho fútbol

El primer tiempo fue precioso. En su primera posesión, el PSG mandó la pelota a saque de banda. En la última, Sandro Schärer señaló un dudoso penalti de Davies que transformó Dembélé para hacer el 3-2. Entre medias, otros cuatro goles en una primera mitad intensa, frenética, con alternativas. El Bayern empezó mucho mejor y ganaba a los 15' tras un penalti de Pacho sobre Luis Díaz transformado por Harry Kane.

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Parecía un baño alemán, con Olise paseándose por su banda y Marquinhos evitando el 0-2 bajo palos, pero el PSG reaccionó a lo grande. Primero, Dembélé falló un mano a mano clarísimo ante Neuer. Luego, Kvratskhelia firmó una jugada preciosa para poner el 1-1. Olise estrelló un balón en el palo tras otra jugadón, Doué respondió con otra maravilla que rozó la madera y, en ese córner, Joao Neves firmó el 2-1 de cabeza.

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Era un no parar, fútbol total, un ataque tras otro. Sin red, sin tiempo para parpadear, para ir al baño, para hacerse la cena entre medias. Olise firmó el 2-2 con un zurdazo desde la frontal y, cuando todo parecía que se iría con tablas al descanso, Dembélé puso el 3-2 tras el riguroso penalti. 50 minutos para el disfrute.

Puro fútbol: del 5-2 al 5-4

Si alguien pensaba que el ritmo bajaría tras el descanso, estaba equivocado. Un torbellino de fútbol siguió arrasando el Parque de los Príncipes. Laimer rozó el empate antes de que Kvaratskhelia llegando en el segundo palo y Dembélé chutando a la base de la madera firmaran dos goles de manera consecutiva. Dos golazos, como todo en este encuentro. Cinco tiros y cinco goles, sin que Neuer apareciera en pantalla. De repente, el PSG ganaba 5-2, aplastaba al Bayern y daba la sensación de dejar resuelta la eliminatoria.

Y de repente, el Bayern reaccionó a lo grande, tal y como hicieron los parisinos tras los primeros compases del encuentro y el 0-1 inicial. Upamecano rozó con la frente una jugada a balón parado y Luis Díaz, validado por el VAR, anotó un golazo tras deshacerse con facilidad de Marquinhos. Cinco disparos a puerta de los alemanes y cuatro goles, sin que Safonov tuviera demasiada culpa. Era el 5-4, quedaban 25 minutos y nadie sabía qué podía pasar.

Y la noticia es que no pasó nada. Al menos en forma de goles, pues Mayulu estrelló un balón en la cruceta en el 87' tras un pase magnífico de Vitinha, Achraf acabó lesionado y Pacho evitó el 5-5 bajo palos en el 94'. Todo se decidirá el miércoles de la semana que viene en Múnich. Lo malo es que el partido acabó. Lo bueno, que todavía podremos disfrutar de otro partido similar con un billete a Budapest en juego.