Pablo Sánchez 23 OCT 2026 - 16:47h.

Leo Messi declina hablar en los Premios Princesa de Asturias: ya se conoce el motivo

Recibirá uno de los galardones más prestigiosos del mundo del deporte

Compartir







Leo Messi desata pasión allá por donde va y en estos días el privilegio lo ostenta Oviedo. El astro argentino se encuentra allí para recibir en la noche de este viernes el Premio Princesa de Asturias, uno de los galardones más prestigiosos del deporte en España y a nivel mundial. El exjugador del Barcelona es el epicentro de las miradas en la ciudad y todos luchan por verlo, llevarse un autógrafo o inmortalizar el momento con una foto.

Las cámaras de ElDesmarque no pierden detalle de todos los actos en los que Messi está y ha estado presente estas últimas horas. Junto a su pareja, ya rindieron visita a la Princesa Leonor. Matías Prats destacó el enorme cariño que desprende.

"Hoy es día grande para Leo. Esta noche va a recibir uno de los premios más prestigiosos del deporte de manos del Rey de España. Ya saludó a la princesa junto a su mujer. Con 39 años y a punto de finalizar una carrera de leyenda, Leo Messi empieza a darse cuenta de lo grande que es y ha sido. Ahora se está dando cuenta de todo ese cariño que ha sembrado dentro y fuera", aseguró Matías Prats.

PUEDE INTERESARTE Nico Paz toma el relevo de Leo Messi en Argentina con el Real Madrid atento a su precio

Los elogios de Luis de la Fuente a Leo Messi

El seleccionador de fútbol de España, Luis de La Fuente, ha asegurado este viernes en Oviedo que el legado que está dejando en la historia del fútbol y del deporte el jugador argentino Leo Messi es "excepcional" y "fantástico" con una carrera en la que, además, ha sido "un ejemplo".

De la Fuente ha hecho estas declaraciones a su llegada al Hotel de La Reconquista para asistir a la tradicional recepción que ofrecen los Reyes de España horas antes de que la princesa de Asturias entregue los premios que llevan su título entre los que figura el galardón de los Deportes concedido Messi.

PUEDE INTERESARTE La otra cara de los disturbios de París: de las reliquias robadas de Messi a las camisetas del Lille en Vinted

"Es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y en lo deportivo y siempre es muy prestigioso que haya personalidades de este calibre que reciban este tipo de premios", ha apuntado de la Fuente respecto al a figura del galardonado.