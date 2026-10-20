La otra cara de los disturbios de París: de las reliquias robadas de Messi a las camisetas del Lille en Vinted

Juan Pérez 20 OCT 2026 - 10:23h.

También se han llevado camisetas enmarcadas y firmadas por Ziendine Zidane

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El desconcierto en París con los disturbios sociales tras las protestas masivas del 17 de octubre tienen continuidad con repercusiones de todo tipo, incluso algunas indirectas en el mundo del fútbol. La figura de Leo Messi está vinculada a uno de los robos más sonados de estos días donde dos artículos históricos del argentino han desaparecido de un museo, así como otros tantos artículos de tiendas oficiales de clubes de fútbol han pasado a formar parte del catálogo online de aplicaciones de compraventa.

Las protestas en la capital francesa en la previa del PSG - Barça han evolucionado en algo mucho más peligroso, los saqueos. Los miles de detenidos no bastan para frenar los asaltos en multitud de comercios donde se han roto escaparates y se han realizado barricadas. La diferenciación entre protestantes y vándalos es una línea muy fina que a día de hoy solo deja una idea entremezclada a dilemas empresariales, porque muchos están perdiendo decenas de miles de euros.

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El caso más sonado ligado al fútbol está en las dos piezas saqueadas de un museo deportivo en París donde se han llevado una camiseta del FC Barcelona y un brazalete firmados por Leo Messi. Es un tesoro que estaba enmarcado junto a su certificado de autenticidad, y ahora de ser un objeto de valor que el argentino llevó en un partido de Champions League, ha pasado a ser uno de los robos más significativos de estos días en París.

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El descubrimiento del robo no es solamente una queja pública del propio museo, sino que los propios ladrones han huido con los objetos en la mano sin ningún temor. Con máscaras en la cabeza para ocultar su identidad, han demostrado ser parte de esa protesta convertida en vandalismo en lugares como la Plaza de la República, el boulevard de Magenta y algunas zonas en los alrededores de Les Halles.

La tienda del Lille, directa a Vinted

El toque de queda en determinadas zonas de París es un indicativo que tampoco ha frenado a los ladrones después de saquear la tienda oficial del Lille. Con las piezas de antirrobo todavía colocadas, muchos han convertido el hurto en un beneficio posterior colocando las prendas en aplicaciones de compraventa como Vinted sin pensar en las repercusiones.

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Camisetas robadas a la venta por 50 y 60 euros que definen la necesidad de muchos ante una situación compleja en Francia que por ahora parece lejos de tener una solución. Y ni mucho menos es el único caso de saqueo, porque también una camiseta firmada y enmarcada de Zinedine Zidane también ha sufrido el mismo destino, un dilema que asola Francia mientras contiene la respiración en pos de un futuro mejor.