Redacción ElDesmarque Madrid, 19 OCT 2026 - 13:53h.

El jugador recogerá el premio el 23 de octubre, pero sus compromisos con el Inter de Miami condicionan su agenda en Oviedo

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La visita de Leo Messi a Asturias para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes no seguirá la agenda de todos los invitados. El argentino, pocas semanas después de haberse retirado de la Albiceleste, será uno de los grandes protagonistas de la ceremonia del próximo viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, pero sus compromisos con el Inter de Miami condicionarán su estancia en España. Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, ha explicado que el futbolista no dará un discurso durante la gala y que podría no asistir a la cena posterior, ya que quiere regresar a tiempo para estar con su equipo.

Un partido con el Inter de Miami condiciona su visita a Asturias

El Inter de Miami se enfrentará a los New York Red Bulls el sábado 24 de octubre, un día después de la entrega de los premios. El encuentro obliga al argentino a organizar su viaje para volver a Estados Unidos con tiempo suficiente y estar disponible para su club. Por ahora, la organización no ha confirmado si participará en la cena posterior a la ceremonia, por lo que su presencia en ese acto queda en el aire. "La única cosa que nos ha dicho, que no es una exigencia, es una limitación, es que sigue compitiendo y el sábado tiene partido y quiere estar con su equipo. Pero nos ha puesto todas las facilidades del mundo", explicó Teresa Sanjurjo en El Partidazo de COPE.

Eso sí, antes de recoger el galardón, Messi sí tiene previsto protagonizar otro de los actos destacados de la semana. El jueves 22 participará en un encuentro con estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, dentro de la iniciativa educativa ‘El juego del 10’, que busca promover un fútbol más inclusivo, respetuoso y empático.

Leo Messi recibirá el premio, pero no dará un discurso

El argentino no se dirigirá al público desde el atril cuando recoja el reconocimiento. "Seguimos la tradición de los premios. No pueden hablar todos porque la ceremonia dura lo que dura y tenemos cuatro discursos ya organizados", explicó Sanjurjo. De esta forma, el capitán del Inter de Miami recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes sin intervenir durante la gala, en la que otros cuatro galardonados tomarán la palabra. El jurado ha distinguido al argentino por su talento, su trayectoria deportiva y su labor solidaria para facilitar el acceso a la educación y la salud de niños desfavorecidos.