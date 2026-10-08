Redacción ElDesmarque Madrid, 08 OCT 2026 - 10:36h.

El combinado africano habría sufrido numerosas restricciones durante su estancia en Buenos Aires y después del encuentro

La crítica de Josep Pedrerol en la despedida de Messi: "Hubo detalles que fallaron"

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La despedida de Leo Messi de la selección argentina dejó imágenes para la historia, pero también una polémica lejos del césped. Benín, rival de la Albiceleste en el último partido del '10', habría terminado profundamente molesto por el trato recibido durante su estancia en Argentina. Según publica Goal, y después de las denuncias difundidas en X por el periodista Romain Molina, la delegación africana habría sido apartada de buena parte de la celebración y no habría recibido compensación económica ni permitido intercambiar camisetas o hacerse fotografías con los jugadores argentinos.

El trato de Argentina a Benín durante el homenaje a Leo Messi

El Monumental reunió a más de 85.000 espectadores para ver a Messi cerrar su etapa internacional con un gol y dos asistencias en la victoria por tres a goles a cero frente al combinado africano. La noche estuvo a la altura de lo que fue, es y será el de Rosario; una ovación en el minuto 10, un homenaje y un espectáculo posterior para despedir al capitán, sin embargo, la expedición de Gernot Rohr habría vivido una realidad muy diferente.

El periodista Romain Molina denunció en sus redes sociales las condiciones en las que, según su información, fue tratado el combinado africano. “El ‘respeto’ de la Federación Argentina (y de los jugadores) hacia Benín: ninguna prima, ni un céntimo de los ingresos generados, ninguna camiseta intercambiada, ni una sola foto y privados de entrar en el pasillo argentino”, escribió. La denuncia no se quedó ahí ya que Molina también criticó directamente el planteamiento de la organización. “Todo se hace para hacer negocio a costa de quienes son tratados como simples comparsas”.

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La Federación de Benín está muy molesta con su estancia en Buenos Aires

Según Goal, el malestar venía desde antes del encuentro ya que la delegación beninesa ya habría mostrado su disconformidad con determinados aspectos relacionados con el viaje y el alojamiento en Buenos Aires. La ausencia de cualquier compensación económica o detalle por un amistoso convertido en un acontecimiento mundial habría agravado todavía más la situación. El conjunto africano quedó relegado a un segundo plano durante la celebración y el homenaje a Messi y eso habría generado la sensación dentro de la expedición de que han sido utilizados únicamente como parte del espectáculo.