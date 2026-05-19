Aaron Rodgers renueva a sus 42 años para comandar a los Steelers

Juan Pérez 19 MAY 2026 - 13:25h.

Firma por un año más después de una preseason repleta de rumores

La previsión de los 32 quarterbacks titulares en la NFL para la temporada 26/27

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El planteamiento de Pittsburgh Steelers para la temporada 26/27 cambia por completo con la renovación de Aaron Rodgers para seguir un año más al frente. La única franquicia de la NFL sin quarterback referente como para ser titular da un paso para mantener el esquema básico de la plantilla y reestablecer el núcleo con una construcción a medio plazo para darle al cuatro veces MVP una última oportunidad hasta sumar 22 años como profesional.

El '8' vuelve por segunda temporada a los Steelers para dominar el ataque de la mano de Mike McCarthy, el que fuera su antiguo entrenador jefe en los Packers durante tantos años. Aaron Rodgers le saca más de 20 años al quarterback más joven de los que aspira a ser referentes en su equipo lo que demuestra no sólo la ventana de posibilidades de la competición, sino la sostenibilidad de un físico que marca las pautas para dejar de lado la carrera y pasa por la acción de su brazo.

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El refuerzo de los Steelers según las informaciones pasa por un contrato de unos 22-23 millones de dólares que puede subir incluso hasta los 25 según los incentivos, un salto considerable tras los 14 millones a los que llegó en la 25/26. Las buenas sensaciones, a pesar de su edad, la han hecho presionar lo suficiente a la franquicia para volver a por él en un momento de necesidad, lo que ha llevado a una negociación extrema que ha finalizado justo para presentarlo justo de cara al primer entrenamiento de los Steelers.

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El tira y afloja de esa renovación ha pasado por el gran estado físico que ha demostrado Rodgers sobre todo con respecto a la evasión de las lesiones, porque sólo se ha perdido un partido por pequeñas molestias. Nada comparable a la dura etapa en los Jets con la rotura del aquiles que le dejó fuera toda la season sin darle opción a nada.

En la temporada pasada Rodgers dejó muy buenas cifras con 24 touchdowns y sólo 7 intercepciones, una estadística que lo ha acompañado durante toda su carrera pero es ahora incluso más relevante a sabiendas de su edad. Porque el quarterback cumple 43 años en diciembre con lo que supone eso para la competición, tener un referente que le va a sacar 21 años a Fernando Mendoza, la gran promesa recién elegida en el primer puesto del draft por los Raiders.

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Tan relevante es Rodgers en los Steelers a pesar de su corta carrera en Pittsbough que desde el primer minuto fue votado como el capitán ofensivo del equipo, una visión independiente al de su valor en el césped. De hecho el quarterback debe ser titular indiscutible a pesar de que la franquicia ha ido a por otro valor en la misma posición con la elección de Drew Allar en la tercera ronda del draft, alguien a quien acompañar este año que quizás tenga algunos minutos pero lejos del liderazgo del veterano. Aunque el verdadero impacto de ambos se notará en el transcurso de los 17 partidos según el récord del equipo hasta la fecha.

Los Steelers deben defender el trono de la AFC Norte en un año complicado donde a priori Bengals y sobre todo Ravens deben dar un paso al frente, aunque no demostraron mucho en playoffs tras caer ante Houston por paliza. Ahora Rodgers vuelve a ser la cara de un equipo que debe demostrar de qué está hecho antes de lavar su imagen durante los próximos años en el puesto de quarterback.