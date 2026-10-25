La salvada milagrosa de los Steelers en París con un puñetazo de Jamel Dean al balón

La salvada milagrosa de los Steelers a los Saints en París con un puñetazo de Jamel Dean al balón
Los Steelers superaron a los Saints en París
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La NFL ha llegado este domingo a París por primera vez en la historia con el partido entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints dentro de una tremenda expectación en el Stade de France. Un encuentro en el que Jamel Dean ha dejado una de los 'highlights' del partido con una jugada en la que ha evitado el touchdown de Tyler Shough para la franquicia de Louisiana con un puñetazo al balón mandándolo más allá de la línea. Una acción llena de habilidad y fuerza que puedes ver en el vídeo que acompaña la noticia en la parte superior junto al asombro de los comentaristas del encuentro en Mediaset.