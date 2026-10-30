El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 7 de la NFL

Juan Pérez 30 OCT 2026 - 08:13h.

Chiefs y 49ers pierden la imbatibilidad

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Iker Sagasti y José Antonio Ponseti entran en un debate tras la séptima semana de la NFL para ordenar a los cinco mejores equipos de la semana después del sonado tropiezo de los Chiefs. A pesar de la ausencia del equipo de Mahomes en el Power Ranking, la polémica reordena los primeros puestos con el único invicto muy lejos del primer puesto, todo con un argumento que se ha sostenido hasta la fecha cuando solo queda algo más de una semana para el NFL Madrid Game en el Santiago Bernabéu.

Minnesota Vikings (puesto 5)

El único equipo que todavía no ha perdido se quedan en el quinto puesto, y todo por culpa de su ataque. Sagasti confiesa que "es contraintuitivo, pero aunque tengan una defensa histórica, el ataque no termina de convencer". La realidad de los Vikings es que les cuesta meter puntos, no llegan ni a 20, pero no lo necesitan. Son una máquina de ganar que aspira a todo a pesar de que no estaban en las quinielas.

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Seattle Seahawks (puesto 4)

Los actuales campeones vuelven al top 5 porque su defensa tiene aspecto de rozar el anillo otra vez. Jaxon Smith-Njigba es a día de hoy el mejor receptor de la NFL según Sagasti, y bajo esa premisa es fácil imaginarlos cerca de la Super Bowl por segundo año consecutivo. Además, se han cargado a unos Chiefs que llegaban invictos y ahora ni están en el top 5.

Chicago Bears (puesto 3)

Uno de los equipos más compactos son los Chicago Bears, y la realidad es que ahora mismo son un candidato al anillo y uno de los equipos más en forma de toda la NFL. Si Caleb Williams juega a este nivel, el sistema de Ben Johnson les hace jugar como quieren ante cualquier rival. Y la defensa es la respuesta a todo, porque están jugando a un grandísimo nivel.

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Buffalo Bills (puesto 2)

Ponseti insiste en que parte de la polémica de la clasificación está en colocar a los Bills en el segundo puesto cuando ni siquiera han jugado y los Vikings están quintos e invictos. La respuesta de Sagasti es sencilla: "los Bills tienen el mejor ataque de la NFL, cómo no los vamos a tener en el 2". Josh Allen está a nivel MVP, es el mejor jugador del mundo ahora mismo...pero Ponseti no lo ve claro y bromea con que quizás hay sobres para hacer el tier list.

San Francisco 49ers (puesto 1)

A pesar de palmar en Atlanta, los 49ers siguen siendo el mejor equipo de la NFL. Así piensa Sagasti, que acepta que la derrota es parte del camino para el equipo más equilibrado de la competición gracias a sus virtudes en las tres fases del juego: ataque, defensa y equipos especiales". De hecho el presentador afirma que está convencido de que se están guardando algo, y los mantiene a pesar de que no hay acuerdo con Ponseti.