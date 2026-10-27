La Jornada 8 de la NFL en Mediaset: vuelve Mahomes en la precuela del NFL Madrid Game

Juan Pérez 27 OCT 2026 - 13:47h.

La semana que viene volverán los tres partidos con el añadido del Bernabéu

Manuel Turizo, el último gran fichaje del NFL Madrid Game 2026

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El gancho previo a disfrutar el 8 de noviembre del NFL Madrid Game en el Santiago Bernabéu es tomar un doble chupito de fútbol americano en abierto con los partidos de Mediaset. La presencia de Patrick Mahomes en el escaparate es el gran reclamo después de la primera caída de Kansas City Chiefs en la competición en una temporada donde optan a todo, un marco inmejorable para comprobar si pueden levantarse ante otro candidato.

Chiefs - Broncos

Kansas City Chiefs llega tras perder la imbatibilidad esta temporada pero con el carácter de demostrar que su ataque puede ante una de las mejores defensas de la NFL. Con cinco victorias cada uno, los Chiefs una derrota y una jornada menos, las franquicias lideradas por Patrick Mahomes y Bo Nix son dos de los grandes candidatos a dar la sorpresa esta temporada. Los primeros porque han conseguido a Kenneth Walker III a un nivel de élite, mientras que los segundos todavía recuerdan la pesadilla que supone perder a tu quarterback en el momento decisivo de los playoffs. Optan a todo.

Hora y día : El duelo entre Kansas City Chiefs - Denver Broncos de la octava jornada de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 1 de noviembre, las 22:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la octava jornada de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Eagles - Commanders

El duelo en la NFC Este de dos necesitados es uno de los partidos elegidos por Mediaset para acumular las expectativas de dos equipos llamados a algo más que a competir en el suelo de la Nacional. Los Eagles solo suman dos victorias esta temporada con lo que supone para un equipo que tiene a Saquon Barkley y DeVonta Smith, pero precisamente las bajas de ambos en varios partidos son el síntoma de su momentum. Por su parte los Commanders solo suman una victoria, y necesitan relanzar su temporada antes de empezar a pensar en la reconstrucción.

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