La resurrección de Los Angeles Rams, una paliza repleta de interrogantes

Juan Pérez 26 OCT 2026 - 01:11h.

Ashton Jeanty, el único gran referente en los Raiders

El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback tras la última jornada

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El estigma de Los Angeles Rams se mantiene a pesar de la victoria ante Las Vegas Raiders, y es que el favorito principal a la Super Bowl antes del inicio de la temporada sigue sin convencer. Con un resultado de paliza al descanso, los errores penalizan un bloque que funciona en individualidades pero tiene muchas desconexiones independientemente del potencial, y eso les aleja mucho de lo que pueden llegar.

El listado de highlights en una puntuación elevada siempre es un plato de buen gusto para el espectador de la NFL, más aún si aparecen Kyren Williams, Puka Nacua, Matthew Stafford o Ashton Jeanty en el viaje. Las estrellas de Rams y Raiders han brillado en carrera y recepciones sobre todo, no tanto en equipos especiales, y ese brillo deja un regusto positivo, pero el análisis global pesa en LA.

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Sean McVay tiene mucho trabajo por delante después de ver un fumble, una intercepción y varios atascos defensivos que no se deben permitir en un equipo con las aspiraciones de los Rams. Con un vertiginoso ataque liderado por Stafford, que también ha tenido fallos, la defensa es la piedra rosetta sobre la que construir un proyecto, y por ahora está incompleto. Aún así es suficiente para levantar cabeza, lograr la tercera victoria de la temporada y despertar al bloque.

Por su parte Las Vegas Raiders no ha logrado despertar en ataque en ningún momento del partido. En el equipo de Nevada Cousins no ha estado del todo mal y Ashton Jeanty se ha echado el equipo a la espalda no solo en la carrera sino con varias recepciones de muy buen nivel, una de ellas en touchdown, el debe está en la inconsistencia hasta llegar a la cuarta derrota consecutiva. Y es difícil imaginar una temporada fácil para ellos, por lo que no es raro empezar a hacerse preguntas sobre si Fernando Mendoza debe tener más minutos como número uno del último draft.

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Era un duelo de necesitados que deja a los Rams algo más aliviados y a los Raiders con más preguntas que respuestas, pero sí plantea un resultado abultado que deja un marco perfecto para saborear el partido al detalle. Con la retransmisión en Mediaset Infinity de la mano de Iker Sagasti, Aitor Manzano y Luis Jones, este es uno de los puntos fuertes antes del 2026 Madrid Game del próximo domingo 8 de noviembre.