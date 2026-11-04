La Jornada 9 de la NFL en Mediaset: llega el esperado NFL Madrid Game

Juan Pérez 04 NOV 2026 - 10:15h.

Dos partidos en abierto en Cuatro para un domingo histórico en España

Mbappé reinventa su celebración para la NFL con la gran estrella del Madrid Game

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El espectáculo y la vivencia del fútbol americano se acerca al aficionado español por segundo año consecutivo con el partidazo entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals este domingo 8 de noviembre. Con el hype por las nubes para vivir y sentir todo lo que hay alrededor del NFL Madrid Game dentro y fuera del Santiago Bernabéu, Mediaset España se prepara para una retransmisión a lo grande para cubrir el encuentro así como el concierto de Manuel Turizo y otros dos partidos más en la misma jornada.

Falcons - Bengals (NFL Madrid Game)

El partido más esperado del año para los aficionados españoles está a unas horas de ser una realidad con el choque entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Los Falcons llegan en una auténtica montaña rusa, porque en los últimos cinco partidos tenían una media de puntuación superior a los 30 puntos, y en el pasado fin de semana se han quedado sin anotar siquiera un field goal ante los Buccaneers. En cambio los Bengals llegan con tres victorias consecutivas y con Joe Burrow en un nivel gigantesco.

Hora y día : El duelo entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals de la novena semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, 8 de noviembre, las 15:30h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la novena semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 15:15h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Cuatro.

Packers - Patriots

El duelo entre Packers y Patriots es uno de los más apetecibles de la jornada por lo que significa el choque de dos franquicias con cinco victorias en la NFL, un botín que los coloca en el entorno de los futuros playoffs. Aún así la difícil división de los Packers donde son últimos por el altísimo nivel de Lions, Bears y Vikings, les obliga a ganar en un partido realmente complejo. En cambio los Patriots van a más a pesar de un inicio dubitativo, y Drake Maye está volviendo a ser el que rozó el MVP y llegó a la Super Bowl el año pasado.

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Hora y día : El duelo entre Green Bay Packers y New England Patriots de la novena semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 8 de noviembre, las 22:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la novena semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Buccaneers - Bears

Chicago Bears es una de las sorpresas positivas de la temporada y son claramente uno de los candidatos al anillo, además de ser uno de los bloques más en forma de la NFL. Caleb Williams ha dado el salto, ha abrazado a la perfección el sistema de Ben Johnson. Su único gran problema es que tienen que ser excelentes toda la temporada porque su división, la misma que la de los Packers, está imposible. En Tampa Bay en cambio la situación es muy diferente, porque con solo tres victorias está empatado con el líder y debe aprovechar la oportunidad para dar el salto a pesar de no tener la consistencia en la plantilla que tienen los Bears.

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