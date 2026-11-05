Los Chicago Bears toman Valencia

David Torres Valencia, 05 NOV 2026 - 16:18h.

Valencia vuelve a convertirse en escenario del crecimiento del flag football de la mano de los Chicago Bears

Todo lo que debes saber del 2026 NFL Madrid Game en el Santiago Bernabéu

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Mientras Madrid se prepara para la acoger en el Santiago Bernabéu el NFL Madrid Game 2026, Valencia vuelve a convertirse en escenario del crecimiento del flag football de la mano de los Chicago Bears. Por tercer año consecutivo, los Chicago Bears han llevado sus Flag Football Clinics a Valencia, donde niños y niñas de distintos centros educativos de la zona han podido descubrir y practicar esta modalidad deportiva, que continúa ganando presencia en España.

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En qué consiste el Flag Football Clinics de los Chicago Bears

Durante las jornadas, los participantes han conocido los principales fundamentos del flag football a través de diferentes sesiones prácticas sobre el terreno de juego. Una iniciativa que busca fomentar el interés por este deporte entre las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo de su práctica desde la base.

La edición de este año ha contado con la participación de Charles ‘Peanut’ Tillman, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de los Chicago Bears, que se ha sumado a Roberto Garza en esta gira de la franquicia por España. También han estado presentes Gustavo Silva, Director of American Football Development de los Bears, y jugadoras de la selección española de flag football. Su participación ha permitido ofrecer a los jóvenes diferentes referentes del deporte, desde la experiencia de quienes han formado parte de la élite del fútbol americano hasta la perspectiva de quienes impulsan y compiten actualmente en esta disciplina.

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“Valencia cuenta con una comunidad deportiva local que está trabajando para impulsar el crecimiento del flag football, y desde los Chicago Bears queremos contribuir a ese desarrollo poniendo a su disposición todos los recursos y facilidades que estén en nuestra mano. Es nuestro tercer año en la ciudad y estamos encantados de volver y comprobar cómo sigue creciendo el interés por este deporte. En esta edición, cerca de 500 niños y niñas de colegios de la zona han participado en los clinics”, señaló Gustavo Silva, Director of American Football Development de los Chicago Bears.

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“Valencia cuenta con una comunidad deportiva local que está trabajando para impulsar el crecimiento del flag football, y desde los Chicago Bears queremos contribuir a ese desarrollo

Por su parte, Charles ‘Peanut’ Tillman destacó el papel del deporte como punto de encuentro entre personas de diferentes culturas: “Una de las cosas más bonitas del deporte es su capacidad para unir a las personas. Aunque a veces exista una barrera idiomática y no pueda comunicarme con los niños y niñas todo lo que me gustaría, el deporte es un lenguaje universal. A través de él podemos compartir momentos, divertirnos y conectar, independientemente del idioma que hablemos”.

Tres años después de su primera edición en Valencia, los clinics continúan formando parte del compromiso de los Chicago Bears con el desarrollo internacional del flag football y con la creación de nuevas oportunidades para que niños y niñas descubran y practiquen este deporte.

La gira de los Chicago Bears por España concluirá en Madrid los próximos 5 y 6 de noviembre, donde la franquicia celebrará la última parada de sus Flag Football Clinics de este año.