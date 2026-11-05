Fran Duarte Madrid, 05 NOV 2026 - 09:48h.

Los icónicos cascos gigantes del NFL Madrid Game ya han regresado a la capital y te contamos dónde encontrarlos

Encantados con el NFL Madrid Game: "Es una ciudad increíble con su gente, su cultura y su calidez"

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Queda muy poco para el NFL Madrid Game 2026. El gran show del fútbol americano regresa a la capital española con un partido muy emocionante entre los Atlanta Falcons contra los Cincinnati Bengals que se podrá vivir en directo en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 8 de noviembre a las 15:30h. También se podrá ver en televisión en Cuatro y a la carta en Mediaset Infinity totalmente gratis.

Y para preparar esta gran fecha, la NFL y el Ayuntamiento de Madrid han organizado una gran cantidad de actividades relacionadas con el fútbol americano y la NFL para hacer por la ciudad durante este fin de semana. Desde las fanzones de los equipos a las meninas repartidas por la ciudad de Madrid y tematizadas con el deporte americano por excelencia.

Dónde encontrar los cascos gigantes de la NFL en Madrid

Tampoco van a faltar los icónicos cascos gigantes que ya son una tradición en el NFL Madrid Game. Los cascos de Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons ya reposan delante del Ayuntamiento de Madrid listos para el domingo, además de un tercero en homenaje a Madrid como ciudad anfitriona. Una gran oportunidad para todos los madrileños que pasen por la zona del Ayuntamiento para hacerse una foto inolvidable. De hecho, cientos de personas acuden a fotografiarse desde que han sido colocados en frente del Palacio de Cibeles donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Madrid. Desde ElDesmarque ya hemos visto cómo lucen estos cascos gigantes y la gran expectación que han despertado entre los vecinos y turistas de Madrid.

Los cascos se inauguraron en un acto oficial que contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el Director General de la NFL en España, Rafael de los Santos; Gerrit Meier, GM Internacional de NFL; Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte; y Sonia Cea, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.