Así ha sido el primer entrenamiento de los Atlanta Falcons en Valdebebas antes del NFL Madrid Game

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 NOV 2026 - 13:57h.

El partido frente a los Cincinnati Bengals de este domingo se podrá seguir en Cuatro

La Jornada 9 de la NFL en Mediaset: llega el esperado NFL Madrid Game

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Los Atlanta Falcons ya han comenzado a preparar en Madrid su partido frente a los Cincinnati Bengals. La franquicia estadounidense se ha ejercitado este miércoles por primera vez en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, en una sesión con los primeros lanzamientos, ejercicios de movilidad y las carreras. Todavía sin placajes ni contactos, los jugadores han empezado a adaptarse al escenario antes del NFL Madrid Game del domingo 8 de noviembre, a las 15:30 horas, en el Santiago Bernabéu y que se podrá ver en Cuatro.

La cantidad de integrantes de la expedición también ha llamado la atención en el campo de entrenamiento del Real Madrid ya que las plantillas de la NFL son mucho más amplias que las habituales en el fútbol europeo, a lo que se suma el numeroso cuerpo técnico y de apoyo que acompaña a cada equipo. Después del entrenamiento, Kevin Stefanski, entrenador de los Falcons ha comparecido ante los medios y ha pedido el apoyo de los aficionados españoles: "Queremos hacer crecer el número de fans y esperemos ver Madrid teñido de rojo y negro".