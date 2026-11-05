Todo lo que debes saber del 2026 NFL Madrid Game en el Santiago Bernabéu

Juan Pérez 05 NOV 2026 - 12:51h.

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Es uno de los fines de semana más esperados del año para todos los aficionados españoles de la NFL. Este domingo 8 de noviembre Madrid y el Santiago Bernabéu se preparan para un auténtico partidazo, ya que tanto Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals llegan al duelo luchando por sus divisiones y cargados de super estrellas. Hay alicientes de sobra para disfrutar de una jornada magnífica de deporte y aquí te damos absolutamente todas las claves para que no te pierdas nada.

Bengals - Falcons

Los Falcons llegan en una auténtica montaña rusa, porque en los últimos cinco partidos tenían una media de puntuación superior a los 30 puntos, y en el pasado fin de semana se han quedado sin anotar siquiera un field goal ante los Buccaneers. En cambio los Bengals llegan con tres victorias consecutivas y con Joe Burrow en un nivel gigantesco y además estará acompañado de una de las mejores parejas de receptores de la liga con Ja’Marr Chase y Tee Higgins… y en defensa, una fuerza de la naturaleza como Dexter Lawrence. Pero ojo porque los Falcons uno de los mejores running back de la liga como Bijan Robinson y también un wide receiver de primera clase como Drake London o un safety muy en forma como Jessie Bates.

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La hora de apertura de puertas

Aunque el partido arranca a las 15.30h., el espectáculo montado alrededor del Santiago Bernabéu es tan extenso que permite llegar mucho antes a las instalaciones para vivir los alrededores de la NFL. Por eso el acceso al perímetro del estadio se abre a las 12:30 h., tres horas antes del inicio del Bengals - Falcons.

Los planes alternativos

El NFL Madrid Game va más allá del puro espectáculo del domingo, y es que la National Football League ha creado un circuito por toda la ciudad para vivir la experiencia a lo largo de la semana. La más lógica y que encaja con el día de partido es la NFL Shop, que se prepara desde el jueves 5 al lunes 9 de noviembre en el mismo Santiago Bernabéu. Otra de las opciones pasa por la NFL House, donde viernes6 y sábado 7 de noviembre se podrán ver en primer persona los 60 anillos de campeón de la Super Bowl así com el trofeo Vince Lombardi.

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La tercera opción pasa por la Plaza España (viernes 6 y sábado 7) con la NFL Experience, un espacio preparado para descubrir el fútbol americano con un campo de Flag Football. Se podrá probar un entrenamiento de habilidades, ejercicios de fútbol americano además de tener oportunidad para jugar libremente. Todos los horarios de los tres planes así como todos sus detalles son parte de un acontecimiento mayor que el del único día de partido.

El concierto de Manuel Turizo

La idea de la NFL es generar en el aficionado la sensación de que el espectáculo del NFL Madrid Game se parece todo lo posible a una Super Bowl adaptada, de ahí el impacto de un concierto como el de Manuel Turizo. La aparición del colombiano será en el descanso como parte del Halftime Show tal y como hicieron Bizarrap y Daddy Yankee el año pasado en la primera edición. La hora estimada de su aparición es imposible de imaginar, pero el partido suele rondar algo más de las tres horas, por lo que a eso de las 16.40h. (algo antes o poco después), hay que estar ya atentos.

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La retransmisión en abierto en Mediaset

El enfrentamiento más sonado del año para la afición española pasa por el directo en el Santiago Bernabéu, pero también por la retransmisión oficial de Mediaset. El Atlanta Falcons - Cincinnati Bengals se retransmite en abierto en Cuatro tal y como se hizo el año pasado, y lo hará con gran parte del equipo de narradores y comentaristas del equipo con Iker Sagasti y José Antonio Ponseti al frente.

Cómo llegar al Santiago Bernabéu

Es fundamental entender que la llegada al estadio del Real Madrid se recomienda en transporte público, porque el estadio no tendrá parking ese día. Los buses de la EMT están adaptados. Si vas en metro y necesitas una estación accesible, baja en Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10). Desde allí hay unos 15 minutos a pie hasta la entrada accesible.