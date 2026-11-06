El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 8 de la NFL

Juan Pérez 06 NOV 2026 - 06:52h.

San Francisco 49ers pierden el liderazgo que le dan Sagasti y Ponseti

El touchdown al límite de los Chiefs: del doble spin move a la clase de Mahomes

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La cercanía con el NFL Madrid Game de este domingo 8 de noviembre impulsa aún más las ganas de saber en qué estado llegan algunos de los favoritos esta temporada a estar en la Super Bowl. El espectáculo en el Santiago Bernabéu que comandan Bengals, Falcons y Manuel Turizo con su esperado show solo es parte de un show más grande que guarda un cambio en el liderato creado por Iker Sagasti y José Antonio Ponseti en ElDesmarque Quarterback.

Detroit Lions (puesto 5)

Los Lions vienen acaban de derrotar a los Vikins, el único equipo que quedaba invicto. Son uno de los ataques más consolidados de la NFL, porque lo que hacen con Jahmyr Gibbs, con Among-Ra y cómo dirige la orquesta Jared Goff está a otro nivel. El quarterback está poniendo al equipo entre los favoritos, ahora mismo en la Nacional son uno de los grandes candidatos.

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Seattle Seahawks (puesto 4)

Se mantienen en el mismo puesto, se gane o se pierda son una de las grandes amenazas de la NFL. Son algo más que los vigentes campeones, tienen una defensa difícil de batir, Smith-Njigba es el mejor receptor de la NFL ahora mismo, y hay que tenerlos muy en cuenta en la batalla por llegar a la Super Bowl por segundo año consecutivo.

Chicago Bears (puesto 3)

Sagasti confiesa que le encantan los Bears, y hay razones para confiar en ellos. Es un equipo que ha incorporado talento en las últimas horas, tiene a Caleb WIlliams en plena forma y es que el quarterback parece que ha dado un paso al frente. Son un equipo que va a dar mucho que hablar, y además lo veremos esta semana en Mediaset.

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San Francisco 49ers (puesto 2)

Los 49ers no han jugado, y en su última jornada perdieron por lo que bajan un puesto a tener de lo que ha sucedido en el fin de semana. que se tienen que ganar, pero son el gran favorito de la nacional si se mantienen sanos.

Buffalo Bills (puesto 1)

Lo que están haciendo en ataque los Buffalo Bills tiene poca comparación, y es que desde finales de los 60 apenas lo han logrado solo 13 ataques en seis décadas. En el marcador suben casi siempre de los 30 puntos, y Josh Allen está imparable. Ahora se han comido a Baltimore Ravens y no parecen tener rival en la NFL.