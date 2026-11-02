El touchdown al límite de los Chiefs: del doble spin move a la clase de Mahomes

Juan Pérez 02 NOV 2026 - 00:55h.

Tras ejecutar un tiempo muerto con maestría

El touchdown con reverso de Kyren Williams: una aceleración endiablada

Compartir







Las bombas de Patrick Mahomes a lo largo de la temporada NFL crean un curioso medidor conforme avanzan las jornadas, pero su inteligencia parece ir a más hasta llegar al culmen en el choque ante los Broncos. El tres veces campeón de la Super Bowl no solo lideró un touchdown de 73 yardas, sino que también lideró a los suyos en momentos determinantes al pedir un tiempo muerto clave en el tercer cuarto. En ese mismo drive, el más regular de Kansas City Chiefs en todo el partido, Emmett Johnson consiguió un doble spin move al más puro estilo Pacheco para que después Noah Gray subiera los puntos al marcador.