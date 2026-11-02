Una jugada para el recuerdo: Saquon Barkley anota un touchdown y le regala el balón a un niño

Redacción ElDesmarque 02 NOV 2026 - 09:40h.

Ha sido una de las jugadas de la noche en la NFL

Puedes ver aquí el partido completo

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Saquon Barkley ha sido uno de los grandes protagonistas de la noche en la NFL. El running back de los Philadelphia Eagles firmaba un increíble touchdown para su equipo y le regalaba el balón a un pequeño aficionado que se encontraba en la grada. El pequeño, al recibir tremendo regalo, estalló de euforia. Un recuerdo que no olvidará nunca. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.