Redacción ElDesmarque Madrid, 05 NOV 2026 - 13:13h.

El estadio del Real Madrid ya luce como uno más de fútbol americano para acoger el encuentro de este domingo 8 de noviembre a las 15:30 y que se podrá seguir en Cuatro

Así ha sido el primer entrenamiento de los Atlanta Falcons en Valdebebas antes del NFL Madrid Game

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El Bernabéu ya está preparado para cambiar el 'soccer' por el fútbol americano. El estadio del Real Madrid será el escenario del NFL Madrid Game 2026, una transformación que queda reflejada en un vídeo en el que se aprecia cómo el recinto adapta el terreno de juego a las dimensiones habituales del fútbol a las de la NFL, con las líneas que delimitan las yardas, las zonas de anotación y los postes de gol, además del escenario para acoger los espectáculos del evento. La cita enfrentará a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, este domingo 8 de noviembre a las 15:30, en el segundo encuentro oficial de temporada regular de la NFL que se disputa en España y se podrá seguir a través de Cuatro.