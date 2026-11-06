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Los Bengals y los Falcons se preparan en Madrid para el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu

Los Bengals y los Falcons se preparan en Madrid para el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu
Los Bengals, entrenando en Valdebebas. ElDesmarque
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Madrid ya disfruta de las estrellas de la NFL. Los Atlanta Falcons, que entrenan en Valdebebas, han posado de blanco antes de su estreno en el Santiago Bernabéu, mientras los Cincinnati Bengals ya han pisado el césped. Joe Burrow llega acompañado de dos receptores de primer nivel como Ja'Marr Chase y Tee Higgins, encandilado con la capital. También destacan Drake London y Bijan Robinson en unos Falcons que cuentan las horas para el encuentro de este domingo, en el que Madrid se convertirá en el epicentro del fútbol americano.

Puedes ver la previa en el vídeo superior.

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