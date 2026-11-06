Así es la NFL House Madrid: la casa de la NFL en Madrid

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 NOV 2026 - 10:45h.

Creada en colaboración con Adobe, esta experiencia gratuita de dos días en el Palacio de las Alhajas acercará a los aficionados a la NFL a través del fútbol americano, la cultura, los videojuegos y el entretenimiento

El mapa NFL de Madrid: puntos clave de actividades y fans durante el fin de semana

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La National Football League llevará la energía y la cultura de la NFL al corazón de la capital española este mes de noviembre con la apertura al público de NFL House Madrid Created with Adobe, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2026 en la Casa de las Alhajas, situada en la plaza de San Martín. Esta experiencia para los aficionados durará dos días, abrirá de 12:00 a 20:00 horas ambas jornadas, y se celebrará en los días previos al segundo partido de temporada regular de la NFL en España, en el que los Cincinnati Bengals se enfrentarán a los Atlanta Falcons el domingo 8 de noviembre en el emblemático estadio Bernabéu.

NFL House Madrid reunirá deporte, cultura, entretenimiento, videojuegos y creatividad a través de un programa de experiencias interactivas, contenidos en directo y activaciones de los socios, que permitirá a los aficionados disfrutar del fútbol americano de primera mano. La entrada será gratuita, previa inscripción a través de la aplicación NFL OnePass.

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“NFL House Madrid ofrecerá a los aficionados una oportunidad única de vivir la NFL más allá del partido”, afirmó Rafa de los Santos, director general de NFL España. “Nuestro objetivo es acercar la NFL a nuevos públicos en España a través del deporte, la cultura y el entretenimiento. Crear experiencias accesibles y memorables como esta durante la semana del Madrid Game es fundamental para seguir impulsando el crecimiento del fútbol americano en nuestro país”.

"Al combinar tecnología de vanguardia con la pasión por el deporte, NFL House Madrid muestra el futuro de la interacción con los aficionados, que disponen de nuevas formas de conectar con el partido", afirmó Marissa Dacay, vicepresidenta global de marketing empresarial de Adobe. "Adobe sitúa la creatividad humana en el centro de los flujos de trabajo de la IA generativa y agéntica, y esta activación ofrece una muestra de las posibilidades que se abren para las experiencias de marca personalizadas y la cocreación con los aficionados". Los visitantes podrán recorrer libremente los diferentes espacios de NFL House Madrid a su propio ritmo.

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Entre las principales actividades destacan:

Historia de la NFL

• Trofeo Vince Lombardi y anillos de la Super Bowl: una oportunidad para contemplar de cerca el trofeo Vince Lombardi y los 60 anillos de campeón de la Super Bowl.

• Muro con la historia de la NFL: proyecciones de la Super Bowl y exposiciones que celebran la historia y el legado del fútbol americano.

• Exposición de cascos: los 32 cascos oficiales de la NFL, con un espacio específico para hacerse fotografías.

Juego

• NFL Football Experience: un desafío divertido y accesible que pondrá a prueba las habilidades, la velocidad y los reflejos de los aficionados.

• NFL Gaming Zone: tres estaciones de juego equipadas con EA SPORTS Madden NFL.

• Concursos y desafíos: cuestionarios sobre la NFL, retos por equipos, sorteos de entradas y la oportunidad de ganar productos oficiales firmados de la NFL.

Entretenimiento

• Actuaciones en directo: espectáculos de las cheerleaders de los Atlanta Falcons, las mascotas de equipos de la NFL, DJ y artistas flamencos.

• Invitados especiales: entrevistas con leyendas, embajadores de la NFL y jugadores de flag football, además de una grabación en directo del pódcast 100 Yardas.

Creatividad

• Adobe Fan Experience: Los asistentes podrán crear sus propios diseños inspirados en la NFL mediante inteligencia artificial generativa, gracias a Adobe Firefly, el estudio creativo de IA todo en uno. Los aficionados podrán personalizar desde equipaciones hasta cascos con sus propias creaciones.

• Talleres creativos: Sesiones prácticas para personalizar artículos inspirados en la NFL con los diseños creados por los asistentes y llevárselos a casa.

• Glam Studio: tatuajes y sesiones de maquillaje para que los aficionados se preparen para el partido.

• Merchandising personalizado: una experiencia de personalización de productos de New Era.

Todas las activaciones y actividades abiertas al público serán gratuitas y se desarrollarán en la planta baja y la primera planta, mientras que la segunda planta de NFL House Madrid contará con una sala VIP y una zona de hospitality reservada. Todos los visitantes deberán presentar su entrada a su llegada y pasar los controles de seguridad como requisito para acceder al recinto. Toda la información detallada para los asistentes estará disponible en la aplicación NFL OnePass y en la página web oficial de la NFL dedicada a Madrid https://www.nfl.com/international/games/madrid/.

El 2026 NFL Madrid Game entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons se disputará el domingo 8 de noviembre a las 15:30 horas (hora peninsular española) en el estadio Bernabéu, con Manuel Turizo como protagonista del Halftime Show presentado por American Express. La información sobre las entradas para el 2026 NFL Madrid Game está disponible en nfl.com/madrid. Para estar al día de todas las novedades de NFL España y conocer más detalles sobre el 2026 NFL Madrid Game, sigue a @nflespana en Instagram y TikTok.