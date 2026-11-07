Así se prepara ElDesmarque para vivir la NFL en Madrid: de afinar la puntería a ganar en flag football

Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 16:32h.

La NFL ha preparado varias actividades en la Plaza de España de Madrid, y ElDesmarque ha superado todos los retos

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La NFL ya se siente en Madrid y ElDesmarque no ha querido perderse la fiesta. Marta Veracruz se ha desplazado hasta Plaza de España para disfrutar de las diferentes actividades organizadas como previa al histórico partido que enfrentará este domingo a Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu. Desde poner a prueba la puntería hasta descubrir de cerca el universo del fútbol americano, la jornada ha tenido de todo. Además, periodistas e influencers se han enfrentado en un partido de flag football con victoria para los representantes de la prensa.